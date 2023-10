Depuis 10 ans!

Le Salon FADOQ 50 ans + régions de Québec et Chaudière-Appalaches revient en force pour célébrer cette année sa dixième présentation du 13 au 15 octobre au Centre de foires de Québec. Pour célébrer cet anniversaire, les organisateurs (Groupe Pro-Expo) ont prévu une programmation spéciale avec plus de 30 conférences et spectacles pour s’informer, se divertir et s’inspirer, et la présence d’invités spéciaux, dont Marcel Leboeuf, Josée Lavigueur, Jeanick Fournier, Marie-Josée Taillefer, Isabelle Huot et Alain Choquette (photos). Des professionnels chevronnés dans divers domaines animeront les 265 kiosques, proposant des activités, des voyages, des conseils financiers, des solutions d’habitation, des soins personnels et en nouveauté : la Zone emploi 50 ans +, un centre-conseil en emploi qui regroupera près de 500 offres d’emplois destinées à la main-d’œuvre d’expérience. Les visiteurs auront la chance de gagner plusieurs prix, dont un voyage à La Nouvelle-Orléans. L’entrée au Salon est gratuite, de même que le stationnement du centre commercial Fleur de Lys. Une navette gratuite assurera la liaison entre les deux sites tout au long des trois jours de l’événement. Renseignements : https://groupeproexpo.com/salonfadoq/.

Tout un ambassadeur !

Le comité organisateur des Jeux du Canada 55+ 2024 de Québec, jeux qui seront présentés pour la toute première fois en sol québécois du 27 au 30 août 2024, a demandé à Pierre Harvey, athlète olympique canadien de renommée internationale, de se joindre à l’aventure à titre d’ambassadeur. Organisés par le Réseau FADOQ en collaboration avec la FADOQ – Régions de Québec et Chaudière-Appalaches et la Ville de Québec, les Jeux du Canada 55+ 2024 regrouperont 2500 athlètes répartis dans une vingtaine de disciplines qui se tiendront au Centre de foires, au PEPS de l’Université Laval, au Centre de glaces Intact Assurance et dans plusieurs parcs. Un site web a été mis en ligne (https://canada55plusqc.ca/) pour toutes les informations pertinentes. Sur la photo, de gauche à droite : Raymond Babineau, président de l’Association des jeux du Canada 55+ ; Yannick Gagnon, député de Jonquière à l’Assemblée nationale ; Gisèle Tassé-Goodman, présidente du Réseau FADOQ ; Bruno Marchand, maire de Québec ; Pierre Harvey, ambassadeur, et Jean-François Gosselin, conseiller, membre du Conseil exécutif, responsable des loisirs et des sports à la Ville de Québec.

Lancement de la saison

Le club Les Communicateurs de Québec a lancé sa saison 2023-2024 avec en vedette l’oratrice Francine Ouellet et sa présentation « La timidité dans ma vie ». La rencontre s’est poursuivie avec la remise des reconnaissances, des improvisations et des évaluations. Le club offre une formation pratique en communication et leadership en aidant ses membres à prendre la parole avec confiance dans un groupe. Des séances d’essai se tiennent le mardi soir à 18 h 55, au Centre Montmartre. Renseignements : Facebook ou 418 952-1126. Sur la photo, les membres ayant reçu une reconnaissance : Jean-Paul Dionne, Martine Boulet, Brice Boutet et Éva Roy (absente).

Cap Égalité

Dans le contexte de son 50e anniversaire, le Conseil du statut de la femme a lancé récemment, aux Archives nationales à Montréal, une bande dessinée jeunesse intitulée Cap Égalité en collaboration avec l’autrice et illustratrice bien connue Anne Villeneuve. Ce récit original déconstruit certains stéréotypes qui constituent toujours un frein à l’égalité, et met de l’avant les notions de solidarité, d’entraide et d’ouverture qui permettent de s’en affranchir. Il se veut un legs aux générations de demain qui ont l’égalité à cœur. Cap Égalité est offerte dans les librairies agréées du Québec et sur le site web de l’éditeur Les Publications du Québec. Sur la photo : Me Louise Cordeau C. Q., présidente du Conseil du statut de la femme ; Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ, et des élèves de l’École primaire Saint-Gérard de Montréal.

Anniversaires

Sébastien Ménard (photo), Adm.A., MBA, notre bien-aimé rédacteur en chef et éditeur du Journal de Québec, membre de l’Ordre des administrateurs agréés et ambassadeur de la Fondation Réno-Jouets... Richard Powers, fondateur du Groupe financier Powers, 68 ans... Tiffany, chanteuse américaine, 51 ans... Sting, chanteur et bassiste, membre du groupe The Police, 72 ans... Claudine Chatel, comédienne québécoise qui œuvre dans le domaine du doublage, 72 ans... L’honorable Marie Deschamps, juge de la Cour suprême du Canada de 2002 à 2012, 71 ans... Donna Karan, dessinatrice de mode et styliste américaine, 75 ans.

Disparus

Le 2 octobre 2018 : Me Lisa Labossière (photo), 44 ans, procureure en chef et secrétaire générale du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP)... 2022 : Robert Leroux, 58 ans, professeur de sociologie à l’Université d’Ottawa... 2020 : Bob Gibson, 84 ans, l’un des meilleurs lanceurs de l’histoire du baseball majeur (17 saisons avec les Cardinals de St. Louis et deux bagues de la Série mondiale)... 2017 : Tom Petty, 66 ans, rocker américain, chanteur des Heartbreakers... 2013 : Jonathan Kaufer, 58 ans, réalisateur, scénariste et acteur américain... 2010 : Roger Joubert, 81 ans, comédien et pianiste... 2007 : Dewitt Tex Coulter, 83 ans, ancien grand joueur des Alouettes de Montréal (CFL)... 2001 : Marc Gélinas, 63 ans, auteur-compositeur-interprète québécois... 1998 : Gene Autry, 91 ans, le cowboy chantant d’Hollywood... 1996 : Robert Bourassa, 63 ans, premier ministre du Québec de 1970 à 1976 et puis de 1985 à 1994... 1985 : Rock Hudson, 59 ans, acteur américain.