Des citoyens de Saint-Basile sous le choc de l’arrivée de Northvolt

Quatre jours après l’annonce de l’arrivée de Northvolt, le maire de Saint-Basile-le-Grand a présenté le mégaprojet pour la première fois lundi soir dans sa ville à ses citoyens encore sous le choc de voir débarquer chez eux l’une des plus grosses usines de batterie au monde.

Dans l’ensemble, ils ont accueilli, avec quelques réserves, la venue de la méga-usine de fabrication de cellule de batterie de 172 hectares, dont 141 hectares, ou 82% du terrain se trouve sur le territoire de Saint-Basile-le-Grand.

«Ils vont se péter le nez»

Piqué à de nombreuses reprises par ses citoyens sur l’acceptabilité sociale, le maire de Saint-Basile a voulu se faire rassurant en disant qu’il avait exigé des logements et des solutions de transport efficace.

« S’ils ne font pas ça, ils vont se péter le nez. C’est clair », a-t-il rétorqué.

Photo Francis Halin

Au micro, plusieurs citoyens ont salué la venue de Northvolt chez eux, tout en exigeant une meilleure communication avec la ville et l’entreprise à l’avenir.

« Faut l’opinion des scientifiques. Le BAPE, c’est ce qu’il nous faut, et en dernière analyse, il faut que les citoyens puissent avoir un référendum », a lancé Claude Talbot, résident de Saint-Basile.

Photo Francis Halin

« Faut pas que tout soit décidé en haut parce que le projet est fantastique », a-t-il poursuivi.

« Je m’inquiète des accidents de produits chimiques et réactifs. Ça va prendre des pompiers spécialisés », a partagé pour sa part Benjamin Bourgoing, un électricien de construction de métier du coin, qui a lui-même été victime d’un accident de travail.

Photo Francis Halin

Préoccupations citoyennes

En entrevue avec Le Journal la semaine dernière, le cofondateur de Northvolt, Paolo Cerruti, et chef de la direction nord-américaine, avait dit prendre au sérieux les préoccupations des citoyens, sans en être inquiet.

«On va aller dès la semaine prochaine à Saint-Basile-le-Grand et McMasterville pour rencontrer les populations, et expliquer ce que l’on fait», avait-il indiqué.

À la mi-septembre, Le Journal avait rapporté que Québec pourrait allonger près de 1,4 G$ dans le projet de méga-usine du fabricant suédois de cellules Northvolt.

Lors de l’annonce, jeudi dernier, Québec a indiqué qu'il pourrait payer jusqu’à 1,5 G$ en incitatifs à la production pour les batteries fabriquées et vendues.

Crise du logement

Interrogée par Le Journal, lundi, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) a reconnu que le mégaprojet amènera des défis en construction résidentielle dans la région.

«Le Québec vit une crise du logement sans précédent et accuse un déficit de plus de 100 000 unités. Les besoins en habitation augmentent, les mises en chantier chutent drastiquement et les pressions sur les loyers sont élevées», a indiqué son porte-parole Fabrice Fortin.

«D'ici l'ouverture de l'usine, il faudra travailler collectivement à la recherche de solutions pour répondre aux besoins en habitation des futur.e.s employé.e.s», a-t-il conclu.