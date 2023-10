Fin de la saga Trevor Zegras

Les Ducks d’Anaheim ont finalement réglé le dossier Trevor Zegras, accordant lundi un contrat de trois ans à celui qui était joueur autonome avec compensation.

D’après l’expert hockey de la chaîne Sportsnet Elliotte Friedman, la valeur annuelle moyenne de l’entente est de 5,75 millions $.

Un peu comme Friedman l’avait précisé au début septembre, Zegras a visiblement perdu le bras de fer dans les négociations avec la formation californienne. Ainsi, il n’a pu signer un pacte à long terme à Anaheim et pourrait gagner davantage d’argent au terme du contrat. Figurant parmi les plus spectaculaires de sa profession, le patineur de 22 ans a inscrit 65 points en 81 matchs durant la dernière campagne. D’ailleurs, il compte déjà deux saisons de plus de 60 points à son actif. Ses succès individuels n’ont toutefois pas empêché les siens de conserver le pire dossier de la Ligue nationale de hockey (LNH) l’an passé.

Dans la LNH, deux athlètes demeurent joueurs autonomes avec compensation, soit Jamie Drysdale (Ducks) et l’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Shane Pinto. Le premier des deux a terminé son entente d’entrée en 2022-2023. Les Ducks disposent d’un espace d’environ 10 millions $ sur leur masse salariale en prévision de la prochaine campagne.

