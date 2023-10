Ilya Samsonov est vraiment dans un bon état d’esprit

Les Maple Leafs de Toronto n’ont plus qu’une semaine de préparation avant de disputer leur premier match de saison régulière et ils peuvent se rassurer à l’idée que leur gardien Ilya Samsonov affiche une attitude calme et sereine.

Peu utilisé en matchs préparatoires, le Russe n’avait disputé qu’une des cinq parties des Leafs avant la visite du Canadien de Montréal au Scotiabank Arena, lundi. Il a reçu 17 lancers durant l’affrontement de vendredi au Centre Bell.

Aussi, son statut de partant ne le préoccupe pas outre mesure.

« Je n’y pense pas trop », a avoué Samsonov dans une entrevue accordée au quotidien Toronto Sun. « Il fut un temps où j’y pensais plus, lorsque j’étais à Washington [lorsqu’il était membre des Capitals], mais ce n’était pas bon pour moi. »

« Je me concentre sur les détails dans mon jeu et sur comment je me sens devant mon filet. C’est le plus important pour moi actuellement. »

Plus de travail à venir

Avec trois rencontres préparatoires à jouer, il faut s’attendre à le voir commencer deux de celles-ci. Après le Tricolore, que les Maple Leafs ont vaincu deux fois de suite le week-end dernier, ceux-ci concluront leur calendrier préparatoire en affrontant deux fois les Red Wings de Detroit, jeudi, à Toronto, puis samedi, au Michigan.

Si Samsonov devrait retrouver le rythme physiquement, il reste également dans de bonnes dispositions entre les deux oreilles. Comme il l’a fait plus tôt durant le camp d’entraînement, il a martelé qu’il ne ressent aucune amertume envers l’organisation à la suite d’un processus d’arbitrage complété en juillet dernier. Le tout s’est conclu par un contrat d’une saison, d’une valeur de 3,55 M$.

« Je me sens bien physiquement, a dit Samsonov. Je veux être encore meilleur avant le début de la saison. J’ai encore du temps. [...] Je crois que tous les gardiens ne sont pas encore totalement à l’aise. Il n’y a pas d’angoisse à avoir. Je dois simplement continuer de travailler chaque jour. »

En 2022-2023, il a conservé une fiche de 27-10-5, une moyenne de buts alloués de 2,33 et un taux d’efficacité de ,919. Cependant, il a éprouvé des ennuis en séries, en vertu d’un taux de ,898, de sorte que Joseph Woll a pris le relais devant le filet.

