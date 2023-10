Inter Miami : Messi est blessé, mais les billets sont toujours chers

L’état de santé de Lionel Messi reste nébuleux au moment où la saison de la Major League Soccer (MLS) tire à sa fin. Les partisans doivent toujours dépenser une petite fortune pour voir l’équipe jouer, même si la vedette n’y est pas.

Messi souffrirait d’une blessure aux ischiojambiers, mais les versions divergent. Après son retour de sélection avec l’Argentine, le 8 septembre, il avait été laissé de côté deux fois en raison de la fatigue musculaire.

Contre le Toronto FC, le 20 septembre, il n’avait passé que 36 minutes sur le terrain avant de sortir sur blessure, ce qui avait déjà soulevé l’ire des partisans à Miami. Il a raté les trois dernières rencontres.

Rappelons qu’à 36 ans, le légendaire attaquant n’est plus tout jeune. Sauf que le flou par rapport à son état de santé provoque de la frustration chez les amateurs, qui ne se gênent pas pour critiquer l’Inter Miami CF sur les réseaux sociaux.

«De quoi souffre Messi? On ne le sait toujours pas. Il s’entraîne, ne fait pas la même chose que le groupe, mais il se sent de mieux en mieux. Je ne peux pas dire aujourd’hui qu’il ne jouera pas contre Chicago [mercredi]. On évalue au jour le jour», avait indiqué samedi en conférence de presse l’entraîneur-chef Gerardo «Tata» Martino, selon le site Foot Mercato.

Plus tôt la semaine dernière, le pilote des «Herons» avait indiqué au quotidien «USA Today» être convaincu que Messi jouerait de nouveau d’ici la fin de la campagne.

Une fortune

Pendant ce temps, le prix des billets ne dérougit pas. Avant la finale de la Coupe des États-Unis entre Miami et le Dynamo de Houston, mercredi, les places se vendaient entre 145 $ et 4000 $ sur les sites de revente, et Messi n’a pas joué. Les amateurs doivent évidemment réserver leurs sièges, mais sans la garantie de voir leur favori se présenter sur la pelouse.

L’arrivée de Messi a mené au premier trophée de l’histoire du club en août, la Coupe des Ligues. L’ancien du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a inscrit 10 buts en sept rencontres, et les partisans étaient heureux.

Là où les fidèles de l’Inter Miami CF sont désabusés, c’est en regardant le coût des abonnements de saison pour 2024. Selon le quotidien «Miami Herald», les billets les moins chers pour toute l’année passeront de 485 $ à 884 $. Pour des sièges situés au centre et en bas, il faudra débourser 7650 $ plutôt que les 3600 $ de 2023.

Ainsi, les détenteurs d’abonnements avant la venue de Messi ne sont pas très satisfaits, attaquant l’Inter Miami pour son manque de loyauté.