Cette actrice québécoise a rencontré Penélope Cruz, Isabella Rossellini et Amanda Seyfried dans une soirée ultraprivée au Musée du Louvre

Discuter avec Penélope Cruz, ranimer des souvenirs d’enfance en compagnie d’Isabella Rossellini, prendre la pause avec Amanda Seyfried et se lier d’amitié avec Maitreyi Ramakrishnan, vedette de la série Netflix Never Have I Ever : Julie du Page a vécu « la soirée d’une vie » le 26 septembre dernier au Musée du Louvre.

Courtoisie, photo fournie par Julie du Page

La comédienne Julie du Page est une des égéries de Lancôme Officiel au Québec depuis maintenant deux ans. C’est dans le cadre du lancement d’un partenariat entre Lancôme et le Musée du Louvre que des muses locales et internationales de la compagnie française se sont retrouvées dans une soirée ultraprivée entre les murs du mythique établissement.

Et des vedettes, il y en avait, comme la chanteuse Sabrina Carpenter, l’actrice Taraji P. Henderson, la populaire styliste italienne Chiara Ferragni et la comédienne américaine Kelly Rutherford (Gossip Girls).

Ajoutez à cela l’énergie « complètement folle dans Paris » en pleine semaine de la mode et l’occasion était parfaite pour Lancôme de créer le buzz pour sa plus récente campagne en collaboration avec le Louvre, le temps d'une soirée glamour regroupant vedettes-égéries et célèbres amis de la marque.

« J’en ai encore des frissons tellement c’était incroyable. Il y a eu ce grand dîner et la visite privée du Louvre avec une guide érudite d’histoire. Je me suis retrouvée seule devant La Joconde », ajoute la comédienne de 50 ans qui a pu discuter avec plusieurs de ses idoles, dont l’actrice Penélope Cruz.

« Je lui ai dit que je la suivais depuis ses débuts dans Jambon, Jambon et qu’elle est selon moi l’une des meilleures interprète de sa génération, qu’elle a toute une intériorité dans les yeux. Elle est très gentille », raconte Julie du Page au Journal.

D’Isabella Rossellini, 76 ans, elle retient la beauté légendaire, la force tranquille qu’elle dégage et sa manière d’être sure d’elle tout en restant modeste. « Je lui ai raconté le lien de l’utilisation et des effluves de produits Lancôme avec ma mère quand j’étais enfant, à l’époque où elle était une jeune égérie. Mes souvenirs d’enfance liés à elle, en quelque sorte. Elle était touchée », dit-elle.

L’interprète de la sergente-détective Sophie Duhamel dans la série 5e rang a été surprise de voir que des vedettes si sollicitées soient aussi gentilles et accessibles.

C’est le cas notamment de l’interprète américaine Amanda Seyfried (Mamma Mia!, The Dropout, The Crowded Room) avec qui elle a eu un « bout de conversation très sympathique en fin de soirée » et avec qui Julie du Page se verrait bien travailler un jour si l’occasion s’y prête.

« Pourquoi ne pas rêver et essayer de faire en sorte que les choses arrivent ? J’ai aimé être présentée en bonne et due forme à ces gens en tant qu’égérie et qu’actrice. Je sentais que j’étais à ma place. Mais j’avoue que le soir, quand je suis rentrée dans ma chambre, j’ai eu envie de crier : Oh my god ! Toutes ces femmes que j’ai rencontrées ! Je mesure ma chance », poursuit l’artiste qui portait une robe vintage Zac Posen dénichée chez By Rotation Rental et des chaussures Aldo.

« C’est vraiment la soirée d’une vie. J’ai été soufflée par le côté grandiose ; il y avait tellement de vedettes au mètre carré, on était dans un endroit fabuleux, entourés d’œuvres légendaires dans un cadre super privé. Qui a accès à cela ? » ajoute-t-elle.

Fière de représenter le Québec

Julie du Page s’est liée d’amitié avec la jeune comédienne canadienne Maitreyi Ramakrishnan de la série Netflix Never Have I Ever.

« Cette fille est tellement cool ! C’est sûr qu’on va rester en contact. Elle aimerait tourner à Montréal, alors on pourrait essayer de travailler ensemble. Elle pourrait être ma fille. C’est une superbe rencontre », confirme celle qui avait également connu l’actrice Lily Collins (Emily in Paris), une autre égérie de Lancôme, pendant un premier voyage de presse en France avec la marque.

La comédienne, dont on peut lire les billets publiés sur son blogue Julie La Pie et qui travaille actuellement à un premier roman, est fière de représenter le Québec. Elle affirme ne jamais manquer de mentionner d’où elle vient et avoir reçu plusieurs messages de gens lui disant qu’elle les rend fiers d’être Québécois à la suite de ses publications Instagram relatant cette soirée.

« J’ai savouré chaque seconde. Même si j’ai 50 ans, je m’émerveille encore de plein d’affaires. Je devais me pincer et me dire : je vis cela, je le mérite, on me veut là. Je crois que tout le monde avait l’air émerveillé de la splendeur de cette nuit magique », ajoute celle qui a aussi pu visiter les laboratoires de Lancôme avec Annie Black, la directrice scientifique internationale de la marque.

