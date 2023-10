La corruption ukrainienne inquiète Joe Biden

L’impasse budgétaire s’est dénouée à quelques heures de l’échéance, républicains et démocrates sont parvenus à un accord qui laissent cependant de côté la question de l’aide supplémentaire que l’administration Biden s’est engagée à offrir à l’Ukraine.

À peine l’entente sur le budget était-elle annoncée, qu’un document sensible, mais non secret, circulait dans les médias. La teneur de ce document venait ajouter à la complexité du dossier ukrainien.

Persistance de la corruption

Aux premières heures de l’invasion russe en Ukraine, le mouvement de solidarité des pays membres de l’OTAN et de leurs partenaires semblait inébranlable. Appuyés par une opinion publique nettement favorable, les décideurs ont par la suite relayé aide financière et matériel militaire.

Alors que le conflit se dirige vers sa deuxième année, la détermination de certains alliés vacille et on s’inquiète, publiquement ou derrière des portes closes.

Le document stratégique de l’administration Biden qui circule dans les médias, fait état des vives inquiétudes au sujet d’une problématique qui n’est pas nouvelle, mais qu’on croyait être en mesure de limiter : la corruption.

Il y a déjà trois semaines, le New York Times affirmait déjà que la corruption constituait une menace à la survie de l’Ukraine.

Lorsqu’on a chassé le précédent gouvernement, on ne souhaitait pas que se détacher un peu plus de l’influence russe, on espérait diminuer l’emprise des oligarques qui trop souvent se retrouvent dans les structures de distribution de matériel ou d’aide humanitaire.

Après tout, l’Ukraine figure encore au second rang des pays les plus corrompus d’Europe selon Transparency international. En 2022, 23% des usagers des services publics avaient versé un pot-de-vin pour obtenir ce qu’ils désiraient.

Joe Biden est bien familier avec cette corruption

Le président américain ne découvre pas cette corruption, lui qui est rattrapé régulièrement par les démêlées de son fils avec la compagnie Burisma. À l’époque où il était vice-président, il a multiplié les interventions au sujet de ce qu’il considère comme un véritable cancer.

Maintenant que son administration s’est résolument rangée derrière le président Zelensky, le président doit redoubler d’ardeur pour inciter le dirigeant ukrainien à nettoyer son régime. En pleine guerre, vous devinez que ce n’est pas une sinécure.

Biden est parfaitement conscient de l’importance de cette question pour le maintien de la contribution des alliés, mais avec les négociations entourant le budget, la corruption ukrainienne devient un enjeu majeur en politique intérieure.

Pas pour rien qu’hier, il s’exprimait publiquement pour rassurer Zelensky. Soyez assurés que le meneur démocrate de la chambre, Hakeem Jeffries, y a pensé lorsqu’il a convenu d’un accord avec le speaker républicain McCarthy.

Piégé par sa faction radicale, McCarthy s’est engagé à tenir un vote sur l’aide ukrainienne, mais la question de la corruption apportera de l’eau au moulin des élus des deux formations qui sont de plus en plus nombreux à souhaiter une diminution ou une suspension de l’aide financière à l’Ukraine.