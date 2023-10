Jean-Talon: le PQ pourra bâtir sur cette victoire

Avec cette victoire écrasante, dans un comté très intéressé par la politique et que le parti n’était jamais parvenu à arracher dans toute son histoire, le PQ démontre qu’il est redevenu une véritable option.

Je le soulignais en chronique lors de la démission de Joëlle Boutin : c’est après tout de cette manière que le chemin vers la victoire a débuté pour la CAQ, avec l’élection de Geneviève Guilbault dans Louis-Hébert, en 2017.

Bien entendu, cette fois, il reste encore trois ans avant la prochaine élection. Cela représente une éternité en politique.

Paul Saint-Pierre Plamondon et son équipe devront donc parvenir à maintenir l’engouement, tout en restant fidèles à leurs principes. Mais grâce à ce résultat épatant, ils pourront plus aisément s’entourer et attirer des candidats et candidates de qualité. Il s’agit d’une chance immense pour un parti que plusieurs donnaient pour mort lors des élections générales, il y a un an à peine.

Reconquérir la région

Cette victoire est d’autant plus importante que depuis l’élection d’Agnès Maltais en 2014, plus aucun candidat péquiste n’avait été élu dans la grande région de Québec.

Fait à souligner, le candidat péquiste Pascal Paradis est parvenu à l’emporter même s’il ne pouvait compter que sur une petite équipe d’élus mais aussi d’organisateurs dans la région de Québec.

Au contraire, la machine électorale caquiste était très bien huilée et équipée. Le gouvernement a également pu compter sur l’appui des très nombreux députés caquistes et des ministres. Le premier ministre Legault, qu’on sentait nerveux, a lui-même fait du porte-à-porte à plusieurs reprises avec la candidate caquiste ces dernières semaines.

En mai dernier, le chef péquiste m’avait confié son souhait de reconquérir la région de Québec. Il a reconnu hier qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour la suite, mais il pourra s’appuyer sur cette victoire pour pousser la machine encore davantage et marquer des points.

À entendre les partisans en liesse scander des slogans et des chansons souverainistes, la CAQ devrait s’inquiéter de voir les anciens péquistes rentrer au bercail en plus grand nombre à l’élection générale. Et de voir à quel point de nombreux jeunes figurent aussi parmi les partisans.

Lien de confiance brisé

En ce qui concerne le gouvernement caquiste, c’est toute une claque au visage que viennent de lui servir les électeurs de Jean-Talon. Il faudra rebâtir les ponts avec la région de Québec, a déclaré le premier ministre François Legault. J’ajouterais que c’est carrément le lien de confiance qui devra être rebâti.

Le gouvernement de François Legault accuse d’ailleurs un très piètre bilan dans la capitale. Le manque de leadership est flagrant, et la population n’est pas dupe.

Le parti avait fait du troisième lien son engagement phare, que la ministre Geneviève Guilbault a largué sur des arguments plus que boiteux.

La CAQ a fait le pari qu’il pouvait se permettre de piler ainsi sur une promesse, misant sur le fait que la mémoire collective oublie rapidement. C’était clairement une grave erreur, si on se fie à ce résultat. Les gens n’ont pas apprécié la manière de faire, et ce peu importe s’ils supportaient le projet ou pas.

Ils n’ont pas apprécié non plus de voir le parti au pouvoir rendre publiques des échanges supposés être confidentiels avec le candidat péquiste. La CAQ l’avait approché lors des dernières élections. Pascal Paradis jouit d’une réputation plus qu’enviable, et tenter de s’en prendre ainsi à lui s’est avéré un autre pari douteux.

Il était plutôt renversant d’entendre la vice-première ministre Geneviève Guilbault déclarer hier, avant que les résultats ne soient connus, que la CAQ est proche des gens. Ce n’est pas ce que les citoyens ont exprimé, bien au contraire.

QS effondrée

Le résultat de l’élection dans Jean-Talon démontre par ailleurs à quel point les prochaines années pourraient s’avérer difficiles pour QS. Le candidat Olivier Bolduc a terminé au troisième rang avec un résultat plus que décevant.

Avec la manière dont le parti s’est comporté avec le candidat, qui avait été choisi par les militants, ce dernier partait avec une prise et ce, avant même le déclenchement de la campagne. Le malaise est toutefois plus profond. On sent que le parti se cherche, et manque de cohésion. C'est tout un défi qui attend le chef Gabriel Nadeau-Dubois.