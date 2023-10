Le Québec sortira gagnant

Ayant droit dès mardi à un intrigant duel entre les Blue Jays de Toronto et les Twins du Minnesota pour le début des éliminatoires, les amateurs de baseball du Québec pouvaient difficilement espérer un meilleur scénario.

D’un côté, le populaire Vladimir Guerrero fils. De l’autre, la surprenante recrue québécoise Édouard Julien.

«Nous sommes très enthousiastes à l’idée de voir un Québécois participer aux éliminatoires du baseball majeur avec Édouard Julien, ça peut certainement avoir un impact sur la visibilité du baseball au Québec, a commenté Marc Vadboncoeur, président du conseil d’administration de Baseball Québec. Le fait que Julien et les Twins soient confrontés aux Blue Jays, une équipe canadienne qui est assez populaire ici, c’est encore mieux.»

• À lire aussi: Édouard Julien parmi les joueurs à surveiller

Si la série 2 de 3 entre les Jays et les Twins fait saliver ces jours-ci, le plaisir des amoureux de baseball du Québec se poursuivra forcément pendant une partie du mois d’octobre.

Les gagnants de la présente confrontation auront en effet rendez-vous, à compter de samedi, avec les Astros de Houston, champions de la section Ouest de la Ligue américaine. Ça assure de susciter de l'intérêt pour au moins deux semaines.

«Un scénario de rêve»

Les trois matchs entre les Blue Jays et les Twins sont prévus au Target Field puisque la formation du Minnesota a remporté son championnat de section. Pour sa part, Toronto a accédé aux éliminatoires à titre de dernière équipe repêchée dans la Ligue américaine. Chaque partie doit être jouée à 16h38.

«C’est un scénario de rêve, a pour sa part résumé Jean-Philippe Roy, ex-entraîneur de Julien et directeur du programme sport-études des Canonniers dans la région de Québec. Les Blue Jays qui accèdent aux éliminatoires, c’est déjà bon pour le baseball ici, même chose pour un Québécois qui participe aux séries. Maintenant, avec un affrontement comme celui-là, c’est exponentiel et au bout du compte, c’est toujours ça le but principal de promouvoir le baseball au Québec.»

Une prédiction?

Il est toujours difficile de se mouiller avec une prédiction dans le cadre d’une série 2 de 3. Dans ce cas-ci, l’attaque des Blue Jays fonctionne au ralenti et ne constitue pas la plus grande menace au moment d’entamer cette série tandis que les Twins ont aussi l’avantage de jouer devant leurs partisans.

On hésite énormément avant de prédire une victoire des Twins en trois matchs, mais chose certaine, le Québec va sortir gagnant d’une telle série et de ce qui éventuellement en octobre.