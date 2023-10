Le spectacle de Noël de Mariah Carey au Centre Bell en novembre

Près de 14 ans plus tard, Montréal revient sur l’itinéraire d’une tournée de Mariah Carey.

La tournée des Fêtes de la diva qui a connu la gloire durant les années 1990, intitulée Merry Christmas One and All !, fera escale au Centre Bell, le 29 novembre.

Une rare occasion d’entendre en direct All I Want For Christmas Is You, incontournable hymne pop qui se hisse dans les hauteurs des palmarès à chaque année depuis presque 30 ans quand les buches de Noël réapparaissent dans les épiceries.

Sa dernière performance au Centre Bell ? le 4 février 2010. À Québec, Mariah Carey avait été l’une des têtes d’affiche du Festival d’été, en 2019.

Les billets seront mis en vente vendredi, à 10h.