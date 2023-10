NFL: Travis Kelce quitte le stade sans Taylor Swift

Encore une fois, la chanteuse Taylor Swift se trouvait aux premières loges pour assister au match de Travis Kelce et des Chiefs de Kansas City, dimanche, mais contrairement à la semaine précédente, elle a quitté le stade sans l’ailier rapproché à ses côtés.

Comme le quotidien «New York Post» l’a indiqué, étant donné que le match avait lieu à l’étranger et en soirée, Kelce ne s’est pas éternisé sur les lieux et n’a pas été vu avec l’artiste; les Chiefs ont vaincu les Jets de New York 23 à 20 au MetLife Stadium.

La vedette de la musique a assisté au duel de la semaine précédente à Kansas City contre les Bears de Chicago. Après cette rencontre, Kelce et Swift ont quitté l’Arrowhead Stadium ensemble. Plusieurs rumeurs circulent depuis quelques jours selon lesquelles la chanteuse et le footballeur entretiennent une relation amoureuse. Cependant, aucun des deux n’a confirmé publiquement l’information jusqu’à maintenant.

Aperçue en compagnie de la mère de l’ailier rapproché, Donna, Swift était accompagnée de plusieurs personnalités pour le match contre les Jets, notamment les acteurs Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Blake Lively, Sophie Turner et Sabrina Carpenter.

Kelce n’a pas connu le même succès que durant la première visite de Swift. Le numéro 87 des Chiefs a dû se contenter de six réceptions et de 60 verges contre les Jets. Il n’a pas été en mesure de marquer un touché.