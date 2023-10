Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 3 octobre qui valent le détour.

Baseball : Blue Jays de Toronto c. Twins du Minnesota

Getty Images via AFP

Il s’agira du premier match de cette série éliminatoire disputée au format deux de trois entre les Jays et les Twins. L’équipe du Minnesota a dans ses rangs le Québécois Édouard Julien, qui voudra certainement se démarquer contre la seule équipe canadienne du baseball majeur. Kevin Gausman (12-9) sera le lanceur partant des Blue Jays (89-73) pour cette rencontre, alors que les Twins (87-75) enverront Pablo Lopez (11-8) sur le monticule. Le Minnesota espère gagner un match éliminatoire pour la première fois depuis 2004, après 18 défaites consécutives. Au Target Field, ils pourraient finalement y arriver.

Prédiction : Victoire des Twins du Minnesota – 1,86

Tennis : Alexander Zverev c. Daniil Medvedev

AFP

Au tournoi de Pékin, les amateurs auront droit à un duel de titans entre l’Allemand Alexander Zverev et le Russe Daniil Medvedev. Les deux hommes ont rendez-vous en demi-finale et sont respectivement les huitième et deuxième têtes de série de l’événement chinois. Il s’agira du 17e match opposant ces joueurs sur le circuit de l’ATP. Medvedev a obtenu le meilleur à neuf reprises, mais a perdu son dernier match contre Zverev. À Cincinnati en août, l’athlète de 26 ans avait signé un gain de 6-4, 5-7 et 6-4. D’ailleurs, trois des quatre dernières rencontres entre les deux joueurs se sont soldées en trois manches.

Prédiction : Victoire d’Alexander Zverev en trois manches – 6,00

Soccer : Burnley FC c. Luton Town

AFP

Cette rencontre opposera deux des pires équipes de la Premier League cette saison. Burnley (19e) a commencé l’année avec un calendrier très corsé, affrontant des puissances comme Manchester City, Tottenham et Aston Villa. Les « Clarets » n’ont pas gagné en six matchs. Luton Town (17e) s’est finalement relancé avec une victoire de 2 à 1 sur Everton, samedi dernier. Il s’agissait du premier triomphe du petit club du Bedfordshire dans la meilleure division du soccer anglais. Le deuxième pourrait suivre très rapidement, à la maison, au Kenilworth Road.

Prédiction : Victoire de Luton Town – 2,80