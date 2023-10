Pascal Siakam ne pense pas à son prochain contrat... les Raptors non plus

L’attaquant de puissance des Raptors Pascal Siakam affirme être uniquement concentré «sur le basketball et être heureux» en vue de la saison 2023-2024, la dernière de son contrat actuel qui sera déterminante pour son futur à Toronto.

En octobre 2019, il a paraphé son nom sur un pacte de quatre ans, d’une valeur totale d’environ 136,9 millions $, s’amorçant en 2020-2021. Il deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la campagne, à moins que les négociations entre les parties débloquent. L’organisation ontarienne n’a toujours entamé les discussions et ce ne sera pas maintenant, à en juger les propos du président Masai Ujiri.

Ce dernier préfère voir ce que Siakam offrira sous les ordres du nouvel entraîneur-chef Darko Rajakovic.

«Nous croyons en Pascal. Nous croyons fermement que plusieurs de nos joueurs n'ont pas performé à leur plein potentiel la saison passée. Nous voulons qu'ils jouent de la bonne manière», a affirmé le président Ujiri pendant un point de presse, lundi.

«J'ai dit que nous étions égoïstes. Je n'en démords pas. Nous étions égoïstes et nous n'avons pas joué de la façon appropriée. Voyons voir lorsque nous le ferons.»

«J’essaie de me concentrer sur ce que je peux contrôler, a pour sa part lancé le joueur de 29 ans. Je peux contrôler le fait d’aller sur le court, être une bonne personne et travailler fort pour être le meilleur joueur possible. C’est ce que j’essaie de faire quotidiennement.»

Joueur dominant

Le Camerounais a connu sa meilleure saison en 2022-2023 avec une moyenne de 24,2 points par match, le plus haut total chez les Raptors. Il a récupéré en moyenne 7,8 rebonds et récolté en moyenne 5,8 mentions d’assistance par rencontre. Il a mené la NBA pour le nombre de minutes jouées par match au cours des deux dernières saisons.

Les Raptors ont terminé la dernière année avec 41 victoires et autant de défaites, terminant au neuvième rang de l’Association de l’Est de la NBA. Ils se sont inclinés contre les Bulls de Chicago lors d’un match de barrage par la marque de 109 à 105.