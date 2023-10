Patrick Jutras nommé à la présidence de MELS

En plus de gérer les revenus publicitaires de Québecor Média et du Groupe TVA, Patrick Jutras agira désormais comme président des studios québécois MELS.

Ces nouvelles fonctions entrent en vigueur dès lundi et s’ajoutent à celles qu’il occupe déjà depuis 2019 dans le groupe Québecor.

Détenant un baccalauréat en administration des affaires, marketing et commerce international de l'Université du Québec à Montréal, ainsi qu'une certification de la Harvard Law School, M. Jutras cumule plus de 20 ans d’expérience dans des postes de haute direction.

Il a également de l’expérience en gestion d'opérations commerciales à travers le Canada, en développement des affaires, en ventes, en marketing et en communications.

«Je suis convaincu qu'avec Patrick Jutras comme dirigeant, MELS saisira encore plus d'opportunités de tournages de méga-productions et de séries étrangères pour ses studios, et maximisera les occasions d'affaires pour ses multiples services dont la postproduction», a souligné le président et chef de la direction par intérim de Groupe TVA, Pierre Karl Péladeau.

«Au cours des prochains mois, mon équipe de direction et moi aurons comme objectif de maximiser le rayonnement de MELS et de se rapprocher de nos partenaires locaux et internationaux pour leur offrir un niveau de service inégalé dans l'industrie», a indiqué M. Jutras.