Pools de la LNH : Connor Bedard et les autres

Peu importe le type de pool de hockey auquel vous participez, il sera important de mettre la main sur des joueurs de première année en mesure de produire des points sur une base régulière.

Chez les recrues en 2023-2024, il y a évidemment un nom sur toutes les lèvres : Connor Bedard ! Le premier choix du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) est considéré comme un talent générationnel et aura toutes les occasions possibles pour le prouver dans l’uniforme des Blackhawks de Chicago.

Bedard pourrait bien inscrire 40 buts dès son premier tour de piste dans le circuit Bettman et sera assurément repêché tôt dans votre pool. Si vous n’êtes pas le chanceux qui sélectionnera le prodige, voici d'autres options intéressantes parmi les recrues de la LNH.

Luke Hughes, défenseur, Devils du New Jersey

Le petit frère de Jack et de Quinn a obtenu une audition avec les Devils dans les derniers moments de la saison régulière et les séries éliminatoires en 2022-2023. Il a amassé un but et trois mentions d’aide pour quatre points en cinq matchs jusqu’à maintenant dans la LNH. Les défenseurs capables d’amasser des points de façon régulière sont assez rares et Luke Hughes semble avoir le potentiel d’en devenir un.

Logan Cooley, attaquant, Coyotes de l’Arizona

Le troisième choix au total du repêchage de 2022 a décidé de faire le saut chez les professionnels après avoir disputé une seule saison avec l’Université du Minnesota. Lors de celle-ci, Logan Cooley a touché la cible 22 fois et fourni 38 aides pour 60 points en 39 parties. Avec le manque de talent offensif chez les «Yotes», parions que le jeune homme de 19 ans sera très souvent sur la surface glacée en Arizona.

Devon Levi, gardien, Sabres de Buffalo

S’il a bien un gardien qui a fait parler de lui cet été, c’est bien le jeune Québécois de 21 ans. Les vidéos de ses arrêts spectaculaires à l’entraînement ont fait le tour du web et grandement excité les partisans des Sabres. Devon Levi devrait obtenir l’opportunité d’être le numéro 1 à Buffalo. À lui de saisir sa chance!

Adam Fantilli, attaquant, Blue Jackets de Columbus

L’espoir des Blue Jackets a dominé la NCAA en terminant au sommet des pointeurs de la campagne 2022-2023 avec 65 points (30 buts et 35 aides) en 36 rencontres. Au tournoi des recrues, Adam Fantilli a été spectaculaire. Spéculons que la démission de l’entraîneur-chef Mike Babcock favorisera son développement.

Brandt Clarke, défenseur, Kings de Los Angeles

Comme Luke Hughes, Brandt Clarke est un arrière qui excelle offensivement. Le huitième choix au total de l’encan amateur de 2021 sera peut-être un peu coincé derrière Drew Doughty, mais le départ de Sean Durzi pour l’Arizona lui ouvre la porte. Ceux qui évoluent dans un pool où on garde des joueurs sur plusieurs années ne regretteront pas de choisir le droitier de 20 ans.

D’autres options chez les recrues

Défenseurs : David Jiricek (Blue Jackets), Simon Nemec (Devils) et Simon Edvinsson (Red Wings)

Attaquants : Matthew Knies (Maple Leafs), Tyson Foerster (Flyers), Logan Stankoven (Stars) et Marco Rossi (Wild)

Gardien : Joseph Woll (Maple Leafs)

