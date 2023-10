Retour sur «Soins de fin de vie et aide médicale à mourir»

Cette lettre est une réponse à celle de Micheline Saint-Pierre Otis que vous publiez ce mardi 1er août 2023. J’en citerai certains passages pour les commenter en commençant par « ... provoquer la mort d’une personne sans attendre sa fin naturelle est une mise à mort ». Oui Madame, c’est ça le but. Il n’y a rien de glorieux ou de glorifiant à attendre « la fin naturelle » quand cette dernière vous enlève toute dignité.

« On incite des médecins à devenir ces personnes qui donnent la mort quand ceux qui la demandent sont dépourvus d’information parce qu’on leur a fait croire que c’était la meilleure chose pour eux . » Mais C’EST justement la meilleure chose pour eux. Relisez mon commentaire précédent sur la dignité.

En parlant des personnes en fin de vie : « ... lesquelles ont parfaitement le droit de terminer leurs jours sur terre dans le calme et la réflexion. » Madame, quand vous hurlez de douleur, ou que vous nagez ou macérez dans vos excréments et votre bave, vous êtes à des années-lumière du calme et de la réflexion. Et si vous pensez encore que « Voyons donc, ce n’est jamais aussi grave que ça », ça prouve que vous ne connaissez rien à la réalité médicale, au point d’en être très gênant.

« ... un acte suicidaire, ce que tout bon chrétien doit refuser. » Ici mon commentaire s’élargira à plus que Madame Saint-Pierre Otis pour s’adresser à tous les emmerdeurs en état de béatification. Quand allez-vous enfin nous ficher la paix avec vos convictions religieuses ? Je n’ai aucune objection à ce que vous en ayez dans votre vie personnelle, c’est votre droit le plus strict.

Mais la violence que vous démontrez avec votre bien-pensance, c’est que vous exigez que les gens souffrent jusqu’à la toute fin pour que VOUS soyez en paix avec votre Dieu. Mais pour qui vous prenez-vous ? Certaines personnes devraient s’imposer une fin de vie dégradante, humiliante et en souffrance, pour que VOUS puissiez être en harmonie avec votre conscience chrétienne ? C’est d’un égoïsme ignoble et d’un narcissisme révoltant de penser comme vous le faites.

Contrairement à ce que vous prétendez dans votre lettre, mettre fin à des souffrances n’a rien d’inhumain et honteux. C’est au contraire un geste de compassion, et c’est ÇA qui correspond aux valeurs indiscutables de la vie humaine auxquelles vous faites référence.

Philippe Miquelon

Le problème avec un bon nombre de croyants, c’est leur incapacité à ne pas accorder aux autres le droit au libre arbitre, le droit de ne pas croire. Comme si la foi devenait une obligation à laquelle personne ne peut échapper.