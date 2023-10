Simon Benoit : un défenseur québécois qui désire s’accrocher à Toronto

TORONTO | Jamais repêché, Simon Benoit a tracé son propre chemin vers la LNH, gagnant un poste lors des deux dernières saisons avec les Ducks d’Anaheim. À 25 ans, il doit maintenant dessiner une autre route pour rester au sein de la meilleure ligue au monde.

Pour Benoit, cette nouvelle route passe par Toronto. Le 28 août dernier, le défenseur de 6 pi 4 po et 205 lb a paraphé un contrat d’une saison et 775 000 $ avec les Maple Leafs.

S’il a un contrat à un seul volet, il n’a reçu aucune promesse de la part de Brad Treliving ou Sheldon Keefe pour un poste parmi les sept ou huit défenseurs de l’équipe.

À sa sortie d’un entraînement matinal à quelques heures du match contre le Canadien, Benoit a parlé de cette réalité en entrevue au Journal dans un corridor du Scotiabank Arena.

« Tu te bats toujours pour ton poste. C’est ça la LNH, a-t-il rappelé. Tu te bats toute ta vie pour atteindre cette ligue et une fois que tu joues dans cette ligue, tu te bats encore pour y rester. Si tu ne te bats pas, tu vas perdre ta place. Ça ne change rien pour moi. Je me concentre juste sur mes choses à moi. »

« L’avenir nous le dira. Mais je me concentre sur Toronto. Je suis heureux de me retrouver avec les Maple Leafs. Ils ont de bons entraîneurs et un bon encadrement. Je pense au futur, pas au passé avec les Ducks. »

Au sommet pour les mises en échec

À Anaheim, Benoit croyait probablement avoir gagné sa place au soleil. Et pas seulement au sens géographique avec la Californie. L’an dernier, le Lavallois a participé à 78 matchs avec les Ducks, obtenant 10 points (3 buts, 7 passes).

Il avait un impact ailleurs que sur la feuille de pointage. Il a mené les Ducks pour les mises en échec (216) et les tirs bloqués (128). Il a toutefois terminé avec un dossier de -29, mais il jouait pour la pire équipe du circuit.

Photo Sean M. Haffey/Getty Images/AFP

« Dans le fond de moi, je sais que la LNH est de mon calibre, a-t-il dit. J’ai passé toute la dernière saison avec les Ducks. J’ai prouvé que j’avais ma place, mais je dois me battre pour gagner mon poste ici à Toronto. »

Sur papier, il n’y a pas trop de place à la ligne bleue des Leafs. Morgan Rielly, T.J. Brodie, John Klingberg, Jake McCabe, Timothy Liljegren et Mark Giordano ont déjà leur place dans ce vestiaire. Il reste donc une ou deux places.

À l’image de Benoit, Conor Timmins a également un pacte à un seul volet, mais de 1,1 million pour deux ans.

Un malaise au dos

Sheldon Keefe a glissé quelques mots au sujet de Benoit lundi matin.

« C’est un bon ajout pour notre équipe, a affirmé l’entraîneur en chef. Il a un profil différent comme défenseur. Il est plus gros et plus physique. Mais ce n’était pas l’idéal pour lui puisqu’il a manqué une grande portion du camp. Il a recommencé à jouer et il doit regagner son rythme. Il a maintenant joué un match, il jouera une deuxième rencontre. »

Ralenti par des spasmes au dos, Benoit s’est absenté des premiers jours du camp.

« Ça m’a retardé, a-t-il admis. Quand tu manques des entraînements, tu perds en rythme. L’intensité monte rapidement à un camp. Je veux retrouver mes bonnes habitudes. »

Pour son deuxième match préparatoire avec les Leafs, Benoit formera un duo avec le jeune finlandais de 22 ans, Mikko Kokkonen, décrit par Keefe comme une agréable surprise à ce camp.

Le rêve des séries

Si Benoit n’avait pas le cœur à parler du passé et des raisons qui ont poussé Pat Verbeek à ne pas lui offrir un nouveau contrat, il avait des étoiles dans les yeux expliquant son choix de poursuivre sa carrière avec les Leafs.

« Les Maple Leafs sont une équipe mature et ils ont faim. Ils veulent se rendre loin, ils veulent gagner la coupe. J’aimerais obtenir mes premiers matchs en séries. Je voudrais m’épanouir dans un rôle de défenseur qui protège bien son territoire. J’aime bloquer des tirs et jouer robuste. Je joue de grosses minutes difficiles. Je me retrouverais contre la 3 ou la 4. Je fais payer le prix aux attaquants devant mon filet. Je vois cette possibilité avec les Maple Leafs. »

