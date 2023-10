Trouble d’accumulation compulsive: Un homme risque de perdre son toit car le CISSS n’intervient pas

Un juge fustige le CISSS de Laval car il n’est pas venu en aide à un accumulateur compulsif poursuivi à répétition par la Ville, et qui risque maintenant de perdre son toit.

« [S’il] venait à être expulsé de sa résidence, il lui serait difficile sinon impossible de se trouver un logement. La société compterait un sans-abri de plus et possiblement plus si on inclut sa famille », s’est indigné le juge Pierre Nollet.

Depuis près de 10 ans, la Ville de Laval doit demander aux tribunaux des ordonnances à répétition en raison de l’accumulation excessive d’objets à l’intérieur et à l’extérieur de la résidence d’un de ses citoyens, que nous avons choisi de ne pas nommer. Ces amas indisposent les voisins et présentent un risque d’incendie élevé.

Selon toute vraisemblance, l’homme dans la quarantaine est atteint du syndrome de la thésaurisation, un trouble de santé mentale qui se caractérise par la difficulté à se séparer de biens, qui s’accumulent et viennent encombrer significativement les pièces d’une maison.

Or, il n’a pas été en mesure de faire la preuve médicale de son diagnostic en cour. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval avait été appelé à l’audience, mais a choisi de ne pas intervenir.

« Pourtant, [le CISSS] devrait s’impliquer pour que [monsieur] reçoive le diagnostic et les soins appropriés. Sans cette étape, les demandes de la Ville, par ailleurs légitimes, risquent de faire perdre son toit à [monsieur] », a indiqué le juge Nollet dans son jugement rendu récemment.

Le magistrat poursuit en mentionnant que le système de santé lui a fait « faux bond ».

Absent

Le CISSS de Laval a affirmé ne pouvoir commenter cette situation en raison de la confidentialité des dossiers d’usagers, mais confirme avoir été mis au courant de la demande.

« Comme il n’y avait aucune allégation dans la demande à l’égard du CISSS, aucune conclusion recherchée à l’encontre du CISSS et considérant [...] les ressources limitées au sein du service juridique, nous avons choisi de ne pas être présent », a mentionné leur service des communications par courriel.

Maison encombrée

Le juge Pierre Nollet a ordonné au quadragénaire d’enlever les déchets de l’intérieur et de l’extérieur de sa résidence d’ici dix jours. Il doit également retirer les ordures putrescibles, les substances nauséabondes, les matières combustibles fossiles et les broussailles qui présentent un risque d’incendie anormal.

Selon des photos prises par des employés de la Ville lors d’une inspection en mai dernier, le garage de la résidence est rempli à plus de 90 % de son volume total et son plancher est invisible.

Photo déposée en cour

Les trois chambres au deuxième étage sont difficilement accessibles en raison de l’encombrement. Le réfrigérateur est rempli de déchets alimentaires. Et dans la salle de bain au sous-sol, même la baignoire est remplie d’objets de tous genres, peut-on voir sur des photos prises par des inspecteurs de la Ville qui ont été déposées en cour.

Si le Lavallois ne se conforme pas aux ordonnances rendues, la Ville pourra les faire exécuter à ses frais afin de procéder au désencombrement.