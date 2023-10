Voici ce qui va bien et moins bien chez les Alouettes

Les Alouettes de Montréal sont assurés d’être des éliminatoires en 2023, mais ça ne signifie pas que tout baigne dans l’huile chez les Moineaux.

Après 15 matchs et une fiche de 8-7, voici ce qui va bien et ce qui inquiète chez les «Als» :

La défensive en contrôle

L’unité du coordonnateur Noel Thorpe trouve régulièrement le moyen de tirer son épingle du jeu depuis le début des hostilités en 2023. La défense des Alouettes a accordé 23,20 points par match en moyenne cette année, ce qui représente le quatrième meilleur résultat dans la Ligue canadienne de football (LCF). La défensive se démarque également avec 20 interceptions et 17 ballons récupérés après des échappés. Si l’adage voulant que ce soit la défense qui gagne les championnats s’avère véridique, les Alouettes sont en voiture.

L’émergence de Marc-Antoine Dequoy

La saison 2023 est marquée par l’émergence du maraudeur Marc-Antoine Dequoy à titre de vedette de la LCF. À sa troisième année chez les professionnels, le Québécois domine! Le produit des Carabins de l’Université de Montréal occupe le deuxième rang du circuit Ambrosie pour les interceptions, lui qui en a réussi cinq. Dequoy est aussi à égalité au premier rang pour les touchés défensifs avec deux, dont un de 108 verges samedi dernier face au Rouge et Noir d’Ottawa. Il est également devancé par seulement deux joueurs pour les échappés provoqués. L’athlète de 29 ans se démarque par sa rapidité et est dorénavant craint par toutes les attaques adverses.

Pas facile sur les lignes

Le directeur général Danny Maciocia répète constamment qu’un match de football se gagne sur les lignes. Disons qu’il s’agit d’un aspect à améliorer chez les Moineaux s’ils veulent connaître davantage de succès. La ligne à l’attaque a accordé 51 sacs du quart depuis le début de la saison. Seul le Rouge et Noir a fait moins bien. Du côté de la ligne défensive, les joueurs des Alouettes ont plaqué le quart-arrière adverse derrière la ligne de mêlée à seulement 31 reprises. Il s’agit du pire rendement de toute la LCF.

Difficultés à la maison

Les membres de l’état-major des Alouettes sont heureux de la qualification pour les éliminatoires de leur équipe, mais ils ont répété ne pas vouloir s’arrêter là, et ce, dans le but d’obtenir au moins un match sans lendemain à la maison. Toutefois, les «Als» devront trouver le moyen d’être meilleur devant leurs partisans. Jusqu’à maintenant, ils ont maintenu un dossier négatif de 3-4 au Stade Percival-Molson. Deux des trois derniers matchs de la saison régulière y seront par ailleurs disputés, dont le match de lundi prochain contre le Rouge et Noir.