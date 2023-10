10 joueurs québécois à considérer pour votre pool

Même si Patrice Bergeron a pris sa retraite, il reste encore beaucoup de talent québécois dans la Ligue nationale de hockey (LNH).



Voici une liste des principaux joueurs, qui proviennent du Québec, à considérer pour votre pool.

Pierre-Luc Dubois



L'ancien des Jets de Winnipeg et des Blue Jackets de Columbus aura beaucoup à prouver à sa première saison à Los Angeles. Celui qui amorcera la première année d'un pacte de huit saisons et 68 millions $ devrait toutefois avoir l'occasion d'évoluer avec des joueurs de talent. En 2022-2023, Dubois a connu la meilleure saison de sa carrière avec une récolte de 63 points. Pourrait-il atteindre le plateau des 30 buts pour la première fois dans le circuit Bettman?



Jonathan Huberdeau



Difficile de trouver une baisse de production plus drastique que celle de Jonathan Huberdeau la saison dernière. À sa première campagne à Calgary, le troisième choix au total du repêchage de 2011 a enregistré 60 points de moins que lors de la saison 2021-2022. Le départ de Darryl Sutter devrait toutefois permettre à Huberdeau de produire plus offensivement.



Jonathan Marchessault



En récoltant 25 points en 22 matchs, lors des dernières séries éliminatoires, Jonathan Marchessault a certainement pu convaincre les derniers sceptiques qui doutaient toujours de lui, s'il en restait encore évidemment. Le récipiendaire du trophée Conn-Smythe a eu largement son mot à dire dans la conquête des Golden Knights. À 32 ans, il a encore de l'essence dans le réservoir et il va occuper un rôle offensif au sein d'une puissance de la LNH.



Alex Killorn



Alex Killorn est né à Halifax, mais il a grandi à Beaconsfield. Il est donc considéré comme un Québécois et il mérite amplement sa place dans ce palmarès. Après 11 saisons dans l'uniforme du Lightning de Tampa Bay, Killorn a quitté la Floride pour la Californie au cours de l'été. Il s'est joint aux Ducks d'Anaheim en signant un lucratif contrat de quatre ans et 25 millions $. L'ancien des Lions du Lac-St-Louis aura un rôle de mentor dans sa nouvelle organisation. Il lui sera cependant difficile de répéter sa récolte de 64 points de la saison dernière, d'autant plus qu'une fracture du doigt le tiendra à l'écart du jeu de quatre à six semaines.

Phillip Danault



À sa deuxième saison à Los Angeles, Phillip Danault a continué de donner raison aux Kings d'avoir cru en lui. L'ancien des Canadiens a prouvé que son potentiel offensif était bien réel et qu'il n'était pas un feu de paille. Il a même surpassé son sommet personnel, en y allant d'une récolte de 54 points. L'acquisition de Pierre-Luc Dubois va-t-elle toutefois lui enlever certaines missions offensives?



Alexis Lafrenière



La saison 2023-2024 sera-t-elle finalement la bonne pour Alexis Lafrenière? Le premier choix au repêchage de 2020 tarde à répondre aux attentes placées envers lui. Il a néanmoins obtenu son sommet personnel, au niveau des points, l'an dernier. Les Rangers ont toutefois de grandes ambitions pour la saison à venir et l'ancien de l'Océanic de Rimouski devra mériter son temps de glace.



Jonathan Drouin



Voici un choix qui pourrait vous faire perdre ou vous faire gagner votre pool. Jonathan Drouin a tout le talent au monde, mais il est en quête de constance depuis qu'il est arrivé dans la LNH. La saison prochaine sera toutefois particulière pour lui puisqu'il profitera d'un nouveau départ, avec son ami Nathan MacKinnon, au sein de l'Avalanche du Colorado. Il pourrait s'avérer une sélection tardive intéressante.



Thomas Chabot



Les Sénateurs ont du talent à l'attaque et Chabot devrait amasser sa part de points sur le jeu de puissance. Âgé de maintenant 26 ans, l'ancien des Sea Dogs représente l'un des bons défenseurs offensifs dans le circuit Bettman. Son sommet personnel est de 55 points en une saison. Pourrait-il surpasser cette marque en 2023-2024?



Kristopher Letang



L'acquisition d'Erik Karlsson par les Penguins de Pittsburgh pourrait affecter la production de Kristopher Letang. Le Québécois demeure néanmoins un défenseur constant et fiable pour un pool. Il a obtenu plus de 40 points lors des six dernières saisons. Même à l'âge de 36 ans, il ne démontre aucun signe de ralentissement.



Mike Matheson

S'il parvient à rester en santé, Mike Matheson devrait, une fois de plus, être le défenseur le plus productif des Canadiens en 2023-2024. À sa première campagne à Montréal, l'ancien des Panthers et des Penguins a connu la meilleure saison de sa carrière. Il a récolté 34 points en seulement 48 rencontres. Martin St-Louis devrait à nouveau lui confier d'importantes missions en avantage numérique.

De nombreux autres joueurs québécois comme Yanni Gourde, Anthony Beauvillier, Marc-André Fleury, Anthony Mantha, David Perron et Samuel Girard représentent également des choix intéressants pour votre pool.