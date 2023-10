3e lien: «La réalité rattrape le gouvernement», estime Gilles Lehouillier

Visiblement satisfait de la tournure des choses, le maire de Lévis a affirmé que la résurrection du projet de 3 lien autoroutier montre que « la réalité rattrape le gouvernement » caquiste.

• À lire aussi: François Legault perd la face avec le troisième lien

• À lire aussi: Élection partielle: victoire éclatante du PQ dans Jean-Talon

C’est ainsi que Gilles Lehouillier a réagi mardi soir à l’annonce-surprise faite quelques heures plus tôt par le premier ministre Legault au sujet d’une future consultation citoyenne portant sur le 3e lien entre Québec et Lévis.

« C’est la réalité qui rattrape le gouvernement. Quand le projet a été abandonné (en avril 2023), on a toujours dit que ce n’est pas vrai qu’on va mettre ce projet sous la paillasson », a affirmé le maire de Lévis.

Évoquant « une excellente nouvelle » pour les Lévisiens, ce dernier a répété que le 3e lien est toujours, à ses yeux, « un des quatre éléments majeurs » du Réseau express de la Capitale (REC) mis de l’avant par le gouvernement caquiste.

« Il y a deux citoyens sur trois qui sont en faveur d’un lien autoroutier à Québec et à Lévis. J’ai la conviction profonde que c’est encore très fort dans l’esprit des gens », a-t-il ajouté.

La crédibilité du gouvernement

Au printemps 2023, au moment de l’abandon du la portion autoroutière du 3e lien M. Lehouillier a affirmé que le gouvernement Legault a « perdu toute crédibilité » dans ce dossier qui constituait pourtant une promesse électorale phare

Le maire de Lévis craint-il d’être de nouveau déçu par le gouvernement?

« On va attendre de voir la suite des choses, a-t-il laissé tomber. Moi, je ne me fais même pas d’illusions pour les députés (caquistes) de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Je suis sûr à 100% qu’ils sont derrière le projet de lien autoroutier. On va continuer à nous battre pour nos citoyens. L’appui est massif envers le tunnel autoroutier. »