LAVALLÉE, Charlotte



Entourée de sa famille et de ses amies, dans la chaleur de son foyer, le 29 septembre 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Charlotte Lavallée. Elle était la fille de feu dame Marguerite Giguère et de feu monsieur Robert Lavallée. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h30 à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil : son frère Louis-Paul et sa sœur Louise (feu Claude Morin); sa nièce et ses neveux : Nathalie, Jean et Daniel; ses petits-neveux : Brooks, Samaya et Jean-Claude; ainsi que ses cousins, cousines, autres parents, de nombreux ami(e)s et anciens collègues de travail. La famille tient à remercier tous les intervenants des milieux hospitaliers et communautaires pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél.: 418 682 6387, site Web : www.coeuretavc.ca ou à l'organisme Épilepsie - Section de Québec, 5000, 3e Avenue Ouest, bureau 203, Québec (Qc) G1H 7J1, tél.: 418 524 8752, site Web : www.epilepsiequebec.com