À Zeste: une nouvelle émission pour «John Mike» Leblond

Ne l’appelez plus Jean Michel Leblond. Le gagnant de la première saison de Chefs de bois et participant de Sortez-moi d’ici! préfère désormais qu’on l’appelle «John Mike», son nom d’artiste. C’est ce qu’on apprend au moment où le chef restaurateur annonce son retour au petit écran dans une émission qui, promet-on, fera le bonheur des amateurs de voyage et des épicuriens.

John Mike, que l’on surnomme aussi «le cowboy des fourneaux», proposera des «escapades gastronomiques déjantées» dans ce rendez-vous n’ayant pas encore de titre et que proposera Zeste «prochainement».

PHOTO FOURNIE PAR ZESTE

Dans l’émission, on plongera dans la vie de John Mike, mais ce sont surtout ses journées de congé que nous suivront, ces moments où il sort de son quotidien pour explorer, s’inspirer et, surtout, décrocher. Il promet des «expériences culinaires épiques», des moments de recherche d’ingrédients en forêt, dans des lacs ou en mer, ainsi que des «connexions humaines véritables».

Au menu: des visites au Festival western de St-Tite, dans le Maine, en Ontario, et bien plus encore.

Bien sûr, John Mike, qui opère le Kabinet, à Montréal, concoctera des plats savoureux pour nous inciter à en faire autant à la maison.

L’émission est produite par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu. C’est Jean-Michel Péloquin, l’animateur d’Expat, qui en est le réalisateur.