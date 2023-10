Aaron Rodgers aimerait revenir dès cette année

Malgré sa déchirure du tendon d’Achille, le quart-arrière des Jets de New York Aaron Rodgers veut revenir au jeu en 2023.

C’est ce qu’il a déclaré mardi, lors de son passage hebdomadaire au The Pat McAfee Show.

« Il n’y a rien de normal à propos de la façon dont j’attaque ma rééducation, a-t-il affirmé. Il existe des pratiques courantes selon lesquelles il faut porter une botte de protection pendant six semaines, et j’étais dans une chaussure en 13 jours environ. »

« [Je vais] attaquer cette rééducation aussi fort que possible et voir ensuite où j’en serai dans quelques mois. Évidemment, j’aimerais que nous soyons encore en vie et avec une fiche gagnante, afin de pouvoir avoir la conversation », a ajouté Rodgers en parlant d’un éventuel retour au jeu.

Le vétéran de 39 ans s’est blessé dès les premiers moments du premier match des Jets en 2023. En tombant à la suite d’un plaqué, Rodgers s’est appuyé sur sa jambe gauche, qui a cédé sous son poids.

Il a été opéré le mercredi 13 septembre dernier. Le lendemain, il avait pourtant affirmé que sa saison était terminée.

Jusqu’à présent cette saison, les Jets ont maintenu un dossier de 1-3. Le quart-arrière Zach Wilson vient de connaître sa meilleure performance de la campagne dans un revers de 23 à 20 contre les Chiefs de Kansas City. Il a complété 28 des 39 passes qu’il a tentées pour 245 verges et deux touchés. Rodgers a d’ailleurs indiqué qu’il a aimé ce qu’il a vu de Wilson.