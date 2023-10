Aide de 4,5 M$ pendant la pandémie: un chauffeur UBER voit ses comptes gelés

Un chauffeur UBER de Toronto qui a reçu 4,5 millions $ d’aide pendant la pandémie de COVID-19 a vu ses comptes bancaires gelés après que sa banque s’est inquiétée d’un possible abus de système d’aide gouvernemental.

Le juge Michael Penny de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a tranché en faveur de la Banque de Nouvelle-Écosse, confirmant qu’elle avait eu raison de geler les comptes de Rabih George Barake, a rapporté le «Globe and Mail».

Le chauffeur aurait obtenu cet argent en faisant une fausse déclaration et demandant des prêts au Programme de crédit pour les secteurs très touchés et au Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes.

M. Barake aurait notamment demandé de l’aide pour 16 entreprises qu’il avait dissoutes, puis ressuscitées peu avant de demander les prêts entre mars et novembre 2021.

Dès janvier 2022, sa banque a gelé 13 de ses comptes en raison du total de 4,58 millions $ reçus en prêts, selon le média.

M. Barake a cependant intenté un procès à la banque en mars 2022 pour dommages et intérêts d’un montant de 80 millions $. Le juge Penny en a toutefois décidé autrement en lui ordonnant de rembourser la totalité de ses prêts et des dommages et intérêts punitifs de 1,5 million $.

Il s’agit de l’une des rares affaires de fraude qui a été portée devant le tribunal au sujet des programmes fédéraux distribués aux entreprises pendant la crise sanitaire.