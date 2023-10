Championnes provinciales

Photo fournie par les Royales

Contre toute attente, l’équipe de baseball féminin les Royales de Lévis 13UA (photo) a été sacrée championne provinciale, le 16 septembre dernier, en disposant en deux matchs des Duchesses de St-Hubert par des marques de 17-6 et 9-8 lors de la grande finale de la Ligue féminine de baseball du Québec (LFBQ) présentée sur le terrain de Saint-Apollinaire. Je dis « contre toute attente » puisque le début de saison des Royales ne laissait présager rien de trop bon avec une fiche de 2 victoires en 9 parties. La 2e moitié de saison fut nettement meilleure avec 7 victoires lors des 9 dernières parties du calendrier et 3 autres victoires pour mettre la main sur le titre de championnes de la région de Québec. À l’étape suivante, elles ont gagné leurs 2 matchs pour terminer premières du pool provincial, et ainsi accéder à grande finale, une série 2 de 3 entre les deux meilleures équipes. Vous connaissez la suite. Bravo aux joueuses et aussi au personnel d’entraîneurs : Régis Michaud (chef), Geneviève Côté, Pascal Ricard, Martin Groleau, Martin Levesque (adjoints) et au gérant de l’équipe, François Voyer.

Un retour attendu

Photo fournie par Karrine Levesque

Après une absence de trois (3 ans), le 4e Omnium de golf Vision au profit de la Fondation Mira a effectué un retour en force le 25 septembre dernier au Club de golf Royal Québec de Boischatel. Présenté par l’équipe de Zieuté Optométristes et sous la présidence d’honneur du conférencier Sylvain Boudreau (Le Moi Inc.) l’Omnium a rassemblé une centaine de golfeurs et puisque j’y étais également, permettez-moi de saluer mes partenaires de jeu : le conférencier Sylvain Boudreau de même que les sympathiques Rémy Guay et Martin Dufour de La Malbaie avec qui j’ai eu beaucoup de plaisir. La soirée de conclusion, jumelée à un encan silencieux, a permis de mettre un chèque de 31 126 $ à la Fondation Mira pour offrir ainsi un chien guide à une personne de la région de Québec en ayant besoin. Sur la photo, dans l’ordre habituel : le président d’honneur Sylvain Boudreau, conférencier ; Véronique Gauthier, Francis Gaudreault et Marie-France Rioux, copropriétaires de Zieuté Optométristes.

« Buck » de rêve ?

Photo fournie par les chasseurs

Encore une fois cette année, le groupe composé des frères Boucher et Bertrand, de l’arrondissement Beauport à Québec, fait l’envie de tous les bons chasseurs. Cette fois, c’est André Bertrand (deuxième à partir de la gauche, avec une casquette rouge) qui a abattu un orignal de plus de 1000 livres avec un panache de 38 pouces le 22 septembre dernier dans la Zec Labrieville (secteur Lac Caribou), située à 84 km au nord de Forestville, sur la Côte-Nord. André était accompagné de son frère Alain et des frères Égide, René et Jean-Paul Boucher. C’est le 3e orignal abattu au cours des quatre dernières années par le groupe.

Retour au bercail

Photo tirée de sa page Facebook

Après plus de six mois à prendre le pouls de la clientèle du secteur Saint-Roch, le District Saint-Joseph donne carte blanche à Philip Sundström (photo), son nouveau chef exécutif. Originaire de Québec, Philip a travaillé au restaurant Le Cosmos dès l’âge de 14 ans puis a quitté son poste pour élargir son horizon en voyageant outre-mer. De retour à Québec, il travaille chez Albacore où il peaufine sa maîtrise de la cuisine haut de gamme et effectue finalement un véritable retour au bercail en rejoignant l’équipe du District Saint-Joseph (Cosmos).

Anniversaires

Photo d’archives, Stevens Leblanc

Christian Dubé (photo), député de La Prairie (Coalition Avenir Québec) et ministre de la Santé, 67 ans... Éric Ralph Mercier, d’Équipe priorité Québec au Conseil municipal de Québec et ancien député libéral à l’Assemblée nationale de la circonscription de Charlesbourg de 2003 à 2007, 56 ans... Donald Theetge, copropriétaire du Groupe Theetge (automobiles) et coureur automobile, 57 ans... Réal Perron, cofondateur et président de TéléMag Québec... Denis Villeneuve, cinéaste québécois, 56 ans... Michel Beaudoin, PDG de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), 59 ans... André Robitaille, comédien et animateur radio et télévision, 60 ans... Fred Couples, golfeur professionnel américain, 64 ans... Jean Chouzenoux, retraité de la SAQ, installé sur la Côte d’Azur en France, 68 ans... Chubby Checker, chanteur américain, 82 ans.

Disparus

Photo AFP

Le 3 octobre 2021 : Bernard Tapie (photo), 78 ans, homme d’affaires français, ministre de la ville (sous François Mitterand) et président du club de football de Marseille... 2019 : Roger Taillibert, 93 ans, l’architecte français derrière le Stade olympique de Montréal, le Parc des Princes de Paris et le stade Khalifa au Qatar... 2015 : Julie Grenier, 37 ans, chef des communications régionales à Radio-Canada, ex-directrice marketing des Galeries de la Capitale... 2008 : Venance Pelletier, 69 ans, directeur du service des loisirs à la Ville de Rivière-du-Loup pendant 30 ans... 2007 : Pierre Pelletier, 76 ans, l’un des fondateurs de l’agence BCP... 2004 : Janet Leigh, 77 ans, actrice américaine (Psycho), chanteuse, danseuse et auteure... 1998 : Roddy McDowall, 70 ans, acteur d’origine britannique.