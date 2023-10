Charlotte Arnould réagit à la lettre «vraiment immonde» de Gérard Depardieu

Charlotte Arnould est révoltée.

La comédienne, qui a accusé, en 2018, Gérard Depardieu de deux viols, s’est élevée contre « le message vraiment immonde » de l’acteur, qui a publié une lettre ouverte dans Le Figaro. Pour elle, l'acteur « inverse la culpabilité ».

« C'est un message vraiment immonde : il m'a souillée en 2018 et d'une certaine façon, il continue de le faire par les mots », s’indigne-t-elle dans le magazine ELLE.

Dans sa lettre, Gérard Depardieu affirme que ces accusations sont le fruit d’une déception professionnelle, et que tous les rapports étaient consentis. « Une jeune femme est venue chez moi une première fois, le pas léger, montant de son plein gré dans ma chambre. Elle dit aujourd'hui y avoir été violée. Il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation. Elle voulait chanter avec moi les chansons de Barbara au Cirque d'Hiver. Je lui ai dit non. Elle a déposé plainte », affirme-t-il.

Une « stratégie pour inverser la culpabilité », selon Charlotte Arnould. « Il se place en tant que victime afin de susciter la compassion et de semer le doute. Pour recontextualiser les faits, lorsque je me rends chez lui, j'ai 22 ans, je pèse 37 kilos car je souffre d'anorexie et c'est un ami de mon père », contre-t-elle, insistant sur le fait que « Barbara n’a rien à voir avec tout ça ».

« À aucun moment je n’étais consentante », conclut-elle.