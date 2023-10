De la valeur de notre si belle langue française

Je voudrais répondre à celle qui signait « Rayon de soleil » ce matin dans votre Courrier. En plus de nous exhorter à corriger nos multiples erreurs langagières, elle nous demandait à tous d’éviter autant que possible d’émailler notre discours de mots anglais. J’aimerais lui souligner que cette dernière demande risque de la mettre elle-même dans l’embarras. Car qui au Québec ne commande pas un hot-dog au restaurant au lieu de commander un chien-chaud ? Ou encore un hamburger all-dressed, un hot-chicken et même des toasts ? Tout ça sans se soucier d’utiliser la version française du mot en question.

Anonyme

Une langue est en constante évolution et se teinte souvent de mots étrangers entrés dans les mœurs. Personnellement, je trouve plus important de faire attention à la grammaire et à l’orthographe, à la correction de notre syntaxe et à la bonne prononciation des voyelles ainsi que des consonnes, que d’expurger notre langue de tous les mots anglais qui font quasiment partie de notre bagage génétique. Mais peut-être ai-je tort de penser ainsi ?