Délit de fuite: un conducteur la percute et elle se retrouve coincée sous un véhicule autonome

Une Américaine a été gravement blessée lorsqu’une berline l’a percutée la projetant directement dans la trajectoire d’une voiture autonome Cruise.

L’accident s’est produit lundi soir aux alentours de 21h30 à l’angle de la 5e rue et de la rue Market à San Francisco. Les deux véhicules circulaient côte à côte sur la 5e rue au moment de l’événement, selon une vidéo que le journaliste de NBC Bay Area Bigad Shaban a pu visionner.

Les deux voitures commençaient à avancer après que le feu de circulation ait viré vert lorsque la berline a frappé une femme qui n’était pas sur un passage piéton. Cette dernière qui venait de traverser la rue Market s’est retrouvée dans la voie de droite et la voiture Cruise l’a écrasée.

«Le [véhicule autonome] a ensuite freiné de manière agressive pour minimiser l'impact. Le conducteur de l'autre véhicule a fui les lieux et, à la demande de la police, le (véhicule autonome) a été maintenu sur place. Notre plus profonde préoccupation est le bien-être de la personne blessée et nous travaillons activement avec la police pour aider à identifier le conducteur responsable», a indiqué Navideh Forghani, porte-parole de Cruise.

Ayant subi des blessures importantes, la victime a été emmenée à l’hôpital pour y recevoir les soins adéquats. En fin de soirée lundi, son état de santé était toujours inconnu.