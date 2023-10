Échec massif des futures infirmières: l’Ordre est à blâmer, pas la pandémie

La pandémie n’est pas à blâmer pour l’échec massif des futures infirmières à l’examen de l’Ordre l’an dernier, mais plutôt la façon dont il a été corrigé, selon un nouveau rapport qui rejette la faute sur l’organisation.

• À lire aussi: Infirmières en colère: échec massif à l’examen professionnel

• À lire aussi: Échec massif à l’examen de l’Ordre des infirmières: Québec souhaite faire passer les 500 candidates recalées inutilement

C’est ce qui ressort du troisième rapport d’étape du Commissaire à l’admission aux professions, André Gariépy, qui fustige du même coup l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) d’ignorer ses recommandations précédentes.

« L’impact de la pandémie sur la formation et la préparation des personnes candidates n’est pas une explication généralisable, suffisante et concluante du taux de réussite inhabituellement bas à l’examen de septembre 2022 », écrit-il dans le document publié mardi.

Il balaie ainsi du revers de la main les explications fournies pour l’OIIQ depuis plus d’un an pour expliquer comment le taux de réussite à son examen est passé de 96 à 51 % en quelques années. Son enquête, entamée depuis un an, n'a pas décelé d'impact de la pandémie sur la formation des candidats à la profession.

Des étudiants avaient été nombreux à décrier ces échecs et depuis, plusieurs choisissent d’opter pour une exemption afin de repousser cet examen d’admission, craignant d’échouer à nouveau.

• À lire aussi: Profession d’infirmière: elle abandonne après trois échecs à l’examen

L’Ordre en faute, pas la pandémie

« Les failles et fragilités de l’examen de l’Ordre concernant notamment sa validité, sa fiabilité et l’établissement de sa note de passage demeurent l’explication principale du taux de réussite inhabituellement bas », poursuit-il.

Dans son deuxième rapport, il demandait d’ajuster la note de passage, estimant que 500 candidats auraient dû réussir l’examen. Or, M. Gariépy dénonce que l’Ordre utilise un groupe formé presque entièrement de détenteurs d’un baccalauréat et pratiquant à Montréal pour établir sa note de passage.

« L’Ordre n’a pas donné une suite tangible, valable et complète aux recommandations [...] pour améliorer la validité et la fiabilité de son examen. »

Photo tirée de Linkedin

« Tant pour la mise en place de sa politique d’ajout de l’erreur de mesure à compter de mars 2021 que pour le maintien d’une note de passage élevée à l’examen de septembre 2022, l’Ordre s’est basé sur des impressions ou des convictions généralisantes tirées d’observations non validées », fait valoir le commissaire.

Selon M. Gariépy, l’Ordre fait aussi fausse route en choisissant d’opter pour l’examen américain NCLEX-RN dès l’an prochain, qualifiant la décision « d’irréaliste ». Cet examen est celui utilisé aux États-Unis et ailleurs au Canada, notamment.

• À lire aussi: L’Ordre des infirmières changera finalement son examen

BAC vs DEC

Enfin, le commissaire Gariépy tranche que c’est au réseau de la santé « d’exiger soit la formation collégiale, soit la formation universitaire, et avec le permis qui leur correspondra. »

Il souligne que même si « l’Ordre souhaite passer au baccalauréat, arguant un changement de la pratique infirmière en fonction de besoins en santé de plus en plus complexes », la décision ne lui revient pas.

Par ailleurs, il estime que l’Ordre alimente « une zone grise » et crée « un enjeu de protection du public » si son examen ne s’arrime pas avec la formation collégiale.

Pour sa part, l'OIIQ dit « prendre acte des recommandations » du commissaire.