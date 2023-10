«Famille de criminel»: «Un jour, j’ai été chanceuse, j’ai compris que j’étais en train de m’enterrer vivante, carrément, et j’ai pu quitter cette vie-là», dit Annie-Soleil Proteau

Annie-Soleil Proteau a accepté de dévoiler un pan secret de son passé, soit ses liens avec le monde criminel, afin de faire œuvre utile dans la série documentaire Famille de criminel.

Au fil des six épisodes qui sont maintenant diffusés sur la plateforme Vrai, elle raconte avoir, au cours de son adolescence dans Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, fréquenté un trafiquant de drogue, en plus de compter, dans sa famille, des gens liés à la « haute criminalité ». Elle tait les noms pour des raisons évidentes de sécurité et parce qu’elle ne sera jamais une snitch (une moucharde), comme elle dit.

PHOTO FOURNIE PAR VRAI

« Quand j’étais très jeune, j’ai décidé d’aller vers ce milieu-là. Mon chum et mes amis étaient du milieu criminel. Je ne voyais pas à ce moment-là l’ampleur de la souffrance, je voyais juste la liberté [...] », a témoigné la chroniqueuse culturelle de Salut Bonjour week-end, qui mentionne qu'elle carburait alors à « l’adrénaline et à la démesure ».

Dans la série, elle dit que ses fréquentations de l’époque mettaient un « pansement sur beaucoup de douleur » et comblaient son « besoin d’amour démesuré ».

« Un jour, j’ai été chanceuse, j’ai compris que j’étais en train de m’enterrer vivante, carrément, et j’ai pu quitter cette vie-là. Ç’a été vraiment rough, c’était très difficile à faire, mais je l’ai fait », a-t-elle ajouté au cours d’une entrevue avec l’Agence QMI.

Volonté d'aider

Plusieurs amis de cette époque « sont morts tragiquement », c’est pourquoi Annie-Soleil Proteau souhaite sensibiliser des jeunes à ne pas prendre le chemin de la criminalité ou à en sortir avant que ça se termine mal. Elle parle de son passé non sans craindre de perdre l’affection d’une partie du public, amour dont elle a justement tant besoin, mais elle assume son choix.

Pour les besoins de Famille de criminel, projet qui est en gestation depuis plus de deux ans, elle a épaulé son ami Félix Séguin, qui est journaliste au Bureau d’enquête de Québecor et animateur de l’émission J.E, à TVA, afin de donner la parole – comme jamais auparavant – à des proches de criminels. Puisqu’elle comprend ce qu’ils vivent, elle a pu les convaincre de se confier à la caméra de la réalisatrice Vanessa Cournoyer.

« Ces gens-là, on ne les entend jamais. On trouvait ça important de braquer les projecteurs sur la souffrance des familles de criminels. Ça vient avec énormément de jugement. On voulait démontrer à quel point ces gens-là ne sont aucunement coupables par association », a dit Annie-Soleil Proteau, en précisant que l’introspection provoquée par les tournages a remué bien des souvenirs, des traumas même, qu’elle avait occultés.

Les témoignages des enfants du membre de gang de rue Jean Raymond Claude sont bouleversants. Le rappeur MikeZup et sa sœur Mélodie-Jade, qui a brillé à La Voix, racontent leur vie dans la maison de celui que l’on surnommait Jean Jean. L’homme a disparu en 2015.

Annie-Soleil a aussi convaincu son amie, Sabrina, de parler. Cette dernière a fréquenté le trafiquant Gaétan Sévigny jusqu’à ce que ce dernier soit abattu devant leur résidence de Terrebonne, en 2019.

PHOTO FOURNIE PAR VRAI

Dans les deux premiers épisodes de la série produite par Romeo, en collaboration avec Québecor Contenu, il se dégage des différentes histoires beaucoup de résilience et de courage.

Pour apporter des réponses aux familles, Félix Séguin fait équipe avec son collaborateur du Bureau d’enquête de Québecor, Éric Thibault. Ils ont pu soulager Johanne Robinson, dont le fils, William, 23 ans, a été tué à Pointe-Fortune il y a 10 ans, histoire racontée dans le cinquième épisode.

« Il y a beaucoup de détails sur la mort de ces gens-là qu’on ne connaissait pas, a dit Félix Séguin. Dans tous les épisodes, on apprend du nouveau. Ces familles-là ont déjà communiqué avec moi dans le passé pour essayer de s’expliquer un peu mieux ce qui s’était passé avec leur proche, ce qu’on ne leur disait pas, etc. En parlant, ils se réapproprient beaucoup leur vie sans crime. Avant, ils étaient la blonde de, le fils de. »

