Forcé de payer une pension alimentaire aux enfants de son agresseur

Un homme de la Colombie-Britannique a été forcé par un tribunal à payer une pension alimentaire mensuelle aux trois enfants de son ex, même si leur père biologique aurait tenté de le brûler en l’arrosant de liquide à briquet au début de sa relation.

L’agent immobilier John Dacry McLeod de la Colombie-Britannique devra ainsi payer 4362 $ par mois en pension alimentaire, ainsi qu’un montant rétroactif de 130 000 $, pour soutenir les trois enfants de son ex avec qui il aurait entretenu une «relation volatile et récurrente» de plus de sept ans, a tranché la Cour suprême dans sa décision rapportée lundi par le «Vancouver Sun».

Sauf qu’au début de leur relation, le père des trois enfants, dont l’identité n’aurait pas été révélée dans le document de cour, se serait attaqué à lui avant de lui verser du liquide à briquet dessus, avec «l’intention apparente de le mettre en feu», peut-on lire.

Mais cela n’a pas été suffisant pour freiner la décision du tribunal, qui devait trancher à savoir si la relation entre l’homme et son ancienne associée, Laurissa Anne Code, s’apparentait à un arrangement «semblable à un mariage» ou non, a indiqué le média anglophone.

En effet, si c’est le cas, une pension alimentaire peut être versée pour les trois enfants, aujourd’hui âgés de 18, 15 et 12 ans, puisque les beaux-parents peuvent être tenus responsables des enfants selon la loi, a précisé le «Vancouver Sun».

S’il était clair pour le tribunal que le couple aurait partagé son quotidien de façon similaire à une relation maritale entre 2017 et 2020, les deux tourtereaux s’étaient séparés entre le printemps 2016 et novembre 2017.

«La question est de savoir si la relation a été suffisamment interrompue entre-temps pour qu'on puisse à juste titre parler de séparation», a précisé le document de cour, selon le média anglophone, en ajoutant qu’ils auraient continué d’avoir «régulièrement» des relations intimes.

Selon des collègues, qui auraient témoigné à la cour «tout le monde savait qu’ils étaient en couple, ils vivaient ensemble, arrivaient au bureau ensemble, prenaient des vacances de famille ensemble», a noté le «Vancouver Sun».

«Il n'y a pas d’évidence suffisante de caractère définitif pour constituer une séparation», a ainsi tranché le juge Nathan Smith dans le document de cour, forçant l’ex-beau-père à débourser le montant significatif pour les trois enfants.