Les Sabres de Buffalo ont beau être l’une des équipes les plus jeunes et talentueuses de la Ligue nationale de hockey (LNH), ils ne comptent pas se faire marcher sur les pieds au niveau physique.

Selon le site eliteprospects.com, les Sabres formaient la troisième équipe la plus jeune de la LNH la saison dernière avec une moyenne d’âge de 26,38 ans et la deuxième formation la moins expérimentée avec 9300 matchs dans le circuit Bettman répartis entre leurs 34 joueurs.

Malgré tout, la troupe de l’entraîneur Don Granato ne sombre pas dans un sentiment d’infériorité.

«Nous formons une jeune équipe et certains adversaires essaient de prendre avantage de cela. Ils pensent que nous sommes faibles et que nous ne nous défendrons pas, a dit Dylan Cozens, au quotidien The Buffalo News. Nous devons prouver que nous ne serons pas intimidés et que nous nous tenons ensemble.»

«Nous n’avons peur de personne et nous ferons tout en notre pouvoir pour nous défendre les uns les autres», a-t-il poursuivi.

Les bottines suivent les babines

Le joueur de 6 pi et 3 po a d’ailleurs montré l’exemple lors d’un match présaison contre les Blue Jackets de Columbus. Lorsque l’attaquant Dmitri Voronkov a bousculé le jeune gardien Devon Levi, Cozens s’est rué sur l’assaillant pour protéger son coéquipier.

«Notre équipe a besoin de jouer avec émotion et je crois que Dylan est un leader dans cet aspect», a commenté Granato.

D’après le site NHL.com, Buffalo a constitué la troisième équipe la moins pénalisée de la LNH en 2022-2023 avec un total de 618 minutes de punition. De celles-ci, le club a écopé de sept pénalités majeures, à égalité à l’avant-dernier rang de la ligue.

Les Sabres tenteront de mettre fin à une disette de 12 campagnes consécutives sans séries éliminatoires, un triste record de la LNH. Ils ont terminé la saison passée au cinquième rang de la section Atlantique, à seulement un point des Panthers de la Floride, la dernière équipe ayant accédé aux séries dans l’Association de l’Est.

