Inflation et rentrée scolaire: les organismes communautaires Famille sont présents pour les familles du Québec!

À tous les parents du Québec,

Ouf ! Le mois de septembre est enfin derrière nous. Pour l’avoir moi-même vécu pendant plusieurs années comme père de famille, je sais à quel point ça peut être une période parmi les plus éprouvantes de l’année pour de nombreux parents.

Fin des vacances, retour de l’habituelle routine, rentrée scolaire... Tant au niveau de l’énergie que sur le plan financier, septembre représente un défi de taille duquel de trop nombreux pères et mères ressortent souvent à bout de souffle – « la langue à terre », comme on dit chez nous.

Et c’est encore plus vrai en cette période inflationniste, alors que les dépenses associées à la rentrée s’ajoutent à celles, toujours plus lourdes à supporter, de l’épicerie, du loyer ou de l’hypothèque, pour ne nommer que celles-là. Une étude de l’Institut de la statistique du Québec publiée la semaine dernière le confirme encore : environ 27 % des parents perçoivent leurs revenus comme insuffisants pour répondre aux besoins de base de leur famille (logement, alimentation, habillement) et 10 % d’entre eux considèrent que leur famille est assez ou très endettée. Une source de stress importante.

Souffler

Le début de l’automne est donc toujours propice à l’émergence de tensions et de situations de crise au sein de nombreuses familles québécoises. Vous sentez que tout le monde dans la maison est un peu plus à bout de nerfs qu’à l’habitude ? Sachez que vous n’êtes pas seuls. Toutes les familles traversent des zones de turbulence à l’occasion ; la vôtre n’y fait pas exception.

Et surtout, sachez que si jamais ça ne va pas, il y a des ressources pour vous aider à souffler un peu mieux.

Qu’importe leur situation et les circonstances, les familles québécoises seront toujours comme chez elles dans les quelque 280 organismes communautaires Famille – communément appelés « OCF » – répartis dans toutes les régions de la province.

Tensions familiales, enjeux financiers, difficultés à l’école ou au travail, situations imprévues... peu importe les embûches qui vous préoccupent, votre OCF local est là pour vous. Partout au Québec, vous y trouverez des milliers de professionnels dévoués qui soutiennent et accompagnent plus de 100 000 familles au jour le jour, des alliés prêts à vous épauler dans votre rôle de parent, de la grossesse à l’âge adulte. Parce qu’être parent, on le sait bien, c’est loin de s’arrêter à l’âge de 18 ans.

Milieu de vie

Et la porte est ouverte à tout le monde, sans aucune discrimination. Peu importe votre situation financière, professionnelle ou personnelle, tout le monde peut vivre des imprévus qui viennent déstabiliser la famille, et ce, à tout moment de l’année. C’est donc sans jugement envers vous ou votre condition que le personnel de l’OCF de votre localité vous accueillera les bras grands ouverts, en tout temps.

S’il faut un village pour élever un enfant, les OCF représentent le milieu de vie où les familles se retrouvent, un véritable carrefour où elles convergent pour s’enrichir des expériences et du savoir des autres et ainsi contribuer à améliorer la vie des mères, des pères et des enfants de chez nous.

Pour rencontrer d’autres parents et du personnel attentionné. Pour trouver un espace, des ressources et de l’écoute pensés spécifiquement pour répondre à vos besoins et à ceux de votre famille. Pour apprendre, partager, découvrir... il n’y a qu’une seule porte à franchir : celle de votre organisme communautaire Famille.

Alors, bienvenue chez vous!

Alex Gauthier, directeur général de la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille et père de deux enfants

Pour trouver l’OCF le plus près de chez vous : www.fqocf.org/trouver-un-ocf