Insatisfait de ses Remparts, Éric Veilleux fait patiner ses joueurs sans rondelle pendant une heure

L’attaquant Daniel Agostino avait averti les photographes des deux quotidiens de Québec, mardi matin, avant le début de l’entraînement : « vous n’aurez pas grand-chose à prendre en photo aujourd’hui », leur avait-il lancé depuis la patinoire.

Agostino, comme tous les joueurs des Remparts, savait ce qui les attendait après les deux contre-performances de la dernière fin de semaine, des défaites de 4-2 face à l’Armada de Blainville-Boisbriand vendredi, puis de 8-3 face aux Saguenéens de Chicoutimi, dimanche, qui ont porté leur dossier à 0-4 en ce début de saison.

L’entraîneur-chef des Remparts de Québec, Éric Veilleux, n’a pas apprécié la tenue de ses joueurs lors de ces deux revers et il le leur a fait savoir mardi matin en les faisant patiner pendant une heure, sans rondelle, sur la patinoire du centre Vidéotron.

Arrêter de « tourner en ronde »

Et ils ont sué à grosses gouttes alors que l’entraîneur Veilleux leur a fait pratiquer à maintes et maintes reprises le positionnement dans certaines facettes du jeu, et ce, à haute intensité et sans rondelle.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUÉBEC

« Sincèrement, je pense qu’on devait apprendre à arrêter sur la rondelle et arrêter de tourner en rond. Tourner en rond, je n’ai jamais coaché de même et ça ne commencera pas ici », a-t-il expliqué après l’entraînement.

À ses yeux, ses joueurs n’ont pas livré un effort satisfaisant lors des deux derniers matchs de l’équipe, mais, en plus, ils n’ont pas respecté le système qu’il a implanté depuis son arrivée avec l’équipe.

Deux éléments non négociables, pour lui.

« Après nos deux premiers matchs à la maison, j’ai dit ce que j’avais à dire, on a montré des clips à corriger et on a bien pratiqué sauf qu’on ne l’a pas vu lors des deux derniers matchs. [...] Tu ne peux pas pratiquer avec un niveau de compétition élevé, vouloir t’arracher la tête durant les entraînements pour faire plaisir au coach et arriver dans les matchs et recommencer à tourner en rond. Ce n’est pas de même que tu joues au hockey et je pense que plusieurs ont compris. »

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUÉBEC

« C’est inacceptable »

Cette séance de patin collectif a eu son effet, a assuré le capitaine Kassim Gaudet.

« Je comprends totalement pourquoi Éric a fait ça. Il n’y avait pas d’autres manières de pratiquer après nos quatre défaites, surtout après les deux derniers matchs, au cours desquels on ne s’est pas présentés du tout. C’est ce qu’il fallait faire. [...] Une pratique de même, ça replace les idées et c’est ce que ça prend. Ce qu’on veut, c’est gagner dès vendredi. »

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUÉBEC

Même son de cloche pour Mikaël Huchette.

« On savait que l’entraînement ne serait pas facile. On n’a vraiment pas été bon des deux côtés de la patinoire en fin de semaine et Éric nous a lancé un message. Ce sera à nous de répondre vendredi.

« Tout le monde veut gagner et participer, mais on n’a pas travaillé de la bonne façon. On regardait nos adversaires comme s’ils étaient le bon Dieu et qu’ils étaient ben bons. On était pourtant capables de jouer avec eux donc c’est inacceptable. »

Komarov de retour

Par ailleurs, le défenseur russe Vsevolod Komarov était de retour à l’entraînement avec ses coéquipiers mardi matin, après avoir été retranché par les Sabres de Buffalo.

Toujours légèrement incommodé par une blessure à une cheville, il espère être en uniforme pour les matchs de la fin de semaine prochaine.