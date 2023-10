Première femme PDG de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches: Isabelle Genest, une pionnière de l’entraide

Lorsque Bruno Marchand a annoncé qu’il démissionnait de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches pour se présenter à la mairie de Québec, en mars 2021, Isabelle Genest a tout de suite eu envie de lui succéder. Elle est ainsi devenue la première femme PDG de l’organisation depuis sa fondation, en 1945.

« Le conseil d’administration m’a demandé de prendre l’intérim, mais j’ai dit : “bien non, je veux la vraie job” », raconte Mme Genest, rencontrée dans les bureaux de Centraide, sur le chemin Sainte-Foy.

La suite est connue : sa candidature a été retenue, ce qui a permis d’écrire un nouveau chapitre pour l’organisation. « C’est vraiment l’une des choses dont je suis le plus fière », lance celle qui se décrit comme une féministe, évoquant l’importance du leadership au féminin et de se soutenir entre femmes à Québec. « On a un beau mouvement présentement », souligne-t-elle.

Passion de la musique

Reconnue comme une fonceuse et une femme de cœur, Isabelle Genest a d’abord fait son chemin comme musicienne et entrepreneure, puis dans le domaine des technologies. Peu importe le milieu, elle gardait toujours le même fil conducteur en tête : l’importance de l’humain au centre de toute action.

Passionnée de musique baroque, Isabelle Genest aurait très bien pu y consacrer toute sa carrière. Elle a grandi auprès d’une mère qui enseignait le piano, et a appris à jouer à quatre ans. « J’ai été très choyée [...] avec des parents qui discutaient beaucoup, et entourée de gens qui étaient dans le milieu de l’éducation. »

Photo Stevens LeBlanc

Très jeune, elle a appris l’importance de « développer tout son potentiel ». « Mon père était conseiller en orientation et il y avait plein de livres sur ce thème dans sa bibliothèque », dit-elle en riant. Elle précise avoir été très choyée d’atterrir dans un aussi beau milieu familial, chance que tous n’ont évidemment pas.

Fibre d’entrepreneure

Sa fibre entrepreneuriale a poussé Isabelle Genest à ouvrir, dès l’âge de 23 ans, sa propre école de musique, qu’elle a dirigée durant quelques années. Devenue maman très jeune – elle a trois enfants –, elle était heureuse de vivre d’une passion, à son rythme et à la maison.

Après quelques années, elle a cependant basculé dans le développement économique, intégrant les rangs de l’agence de développement économique Québec International. C’était en 2004. Elle y est demeurée jusqu’en 2017.

« Au départ, avec mon parcours de musicienne, ils m’ont engagée à la réception, mais j’y suis restée deux heures à peine. J’ai intégré l’équipe d’Antonio Lara, qui travaillait sur l’écosystème des entreprises techno. Il est devenu mon mentor et il est resté un ami. »

Photo Stevens LeBlanc

Elle a notamment travaillé à la fondation du CAMP, incubateur-accélérateur d’entreprises qu’elle a dirigé à ses débuts, pendant deux ans.

Soucieuse d’ajouter des cordes à son arc, elle a obtenu une certification Entrepreneurship educators du Collège Babson du Massachusetts, en plus de compléter une formation du Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Puis elle a œuvré au développement de corridors d’affaires à l’international. « C’étaient des années où je voyageais plus, j’ai fait partie de missions avec le maire Labeaume et des entrepreneurs », relate-t-elle.

Redonner à la communauté

Puis, Isabelle Genest a été approchée par Centraide lorsqu’un poste a été créé à la vice-présidence. Le processus d’embauche s’est avéré très serré, après quoi elle a intégré l’équipe dirigée alors par Bruno Marchand.

« Ici, on gère des dons, alors il faut être béton sur tout, précise-t-elle. Donc pour des postes exécutifs et de gestionnaires, mais aussi pour tous les postes [il y a 45 employés dans la région], il faut choisir la cause et ce sont vraiment des choix de carrière quand les gens viennent ici. »

Photo Stevens LeBlanc

La gestionnaire a vu dans cette nouvelle carrière l’opportunité de s’investir pour l’ensemble de sa communauté, avec en tête un principe qui l’a toujours guidée. « Les sociétés les plus riches sont les moins inégales, c’était comme quelque chose qui était naturel pour moi », dit-elle.

Mme Genest est particulièrement fière de diriger un organisme qui a autant d’impact. Celui-ci est d’autant plus tangible dans le contexte économique difficile que l’on traverse. Lors du lancement de la campagne annuelle de l’organisme il y a deux semaines, Isabelle Genest a déclaré que notre société en était à un tournant présentement.

Quoiqu’il en soit, la PDG se sent dans son élément. Chez Centraide, les défis sont multiples. Il faut garder le navire à flots pour soutenir autour de 225 organismes, qui ont reçu des dons totalisant 15 M$ l’an passé. Donnée intéressante : une personne sur cinq dans la région a recours à des services ou à des projets soutenus par l’organisme.

« Les affaires compliquées, c’est l’fun, dit Isabelle Genest. Les gens autour de moi sont parfois tannés de m’entendre dire ça, mais c’est tellement vrai. C’est des beaux défis. »