Jean-Talon: dur lendemain de veille pour le gouvernement

Le vernis caquiste commence à craquer et à s’effriter. C’est une véritable gifle que les électeurs de Jean-Talon ont assénée au gouvernement. Dans une victoire sans équivoque, le Parti québécois a réussi à fédérer les déçus, les fâchés et les blessés de la CAQ.

C’est un message clair et limpide : l’arrogance, les demi-vérités et les promesses brisées ne sont pas acceptées. Les Québécois se sentent trahis par le gouvernement et l’ont fait comprendre.

Le premier ministre Legault a eu le bon ton : il a fait preuve d’humilité en prenant la responsabilité de ce cuisant échec. Mais il faudra plus qu’une simple reconnaissance de la frustration ambiante pour rebâtir le lien de confiance avec les gens de Québec.

Le premier ministre devra mettre ses troupes au pas : les sorties intempestives à droite et à gauche ne devraient plus être tolérées, les réflexions à voix haute en point de presse devraient être proscrites, les stratégies de brassages de structures n’ayant pas d’impact à court terme en efficience et en qualité des services à la population devraient être abandonnées, etc.

Certains pensent qu’un remaniement pourrait permettre un rebrassage des cartes, un nouveau départ. Néanmoins, il serait impensable de faire changer de place Pierre Fitzgibbon, Bernard Drainville, Christian Dubé, Éric Girard et Geneviève Guilbault. Pourquoi donc se lancer dans des changements superficiels et inutiles, le tout pour expliquer et justifier une potentielle exclusion d’Eric Caire ? Le jeu n’en vaudrait pas la chandelle.

Le message que devront comprendre les troupes caquistes, c’est qu’ils ne peuvent plus miser sur la fragmentation de l’opposition pour se maintenir en tête. Il faudra faire plus, il faudra faire mieux.

Le PQ de Paul St-Pierre-Plamondon a toutes les raisons de célébrer cette victoire historique, mais il faudra tout de même se rappeler qu’avec quatre députés, le chemin est encore très long avant de frôler le pouvoir. Cette victoire devrait être perçue comme une tape sur l’épaule, un encouragement certain. Mais ils devront également être conscients que désormais, ils deviendront une cible et les attaques fuseront de partout, tant du gouvernement que des autres partis qui les regardent avec envie. Les pelures de bananes pourraient se multiplier, il faudra baisser la tête et continuer d’avancer sans trop glisser.