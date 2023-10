La 6e période de la Fondation LDT déployée en Beauce

Fraîchement retraité, Laurent Duvernay-Tardif ne passe pas plus de temps dans son divan qu’avant de faire un trait sur la NFL. Hier matin, il faisait plutôt la joie des élèves de l’école des Deux-Rives, à Saint-Georges, où il est allé lancer le programme 6e période de sa fondation.

Ce programme parascolaire, qui offre des ateliers artistiques et sportifs aux jeunes de cinquième et sixième année, connaît un franc succès. L’école des Deux-Rives est devenue la 32e à y adhérer et dans les prochaines années, l’ex-garde avec les Chiefs et les Jets dans la NFL souhaite que la liste passe à 125 écoles.

En compagnie de sa conjointe Florence-Agathe Dubé-Moreau, LDT se dit convaincu que la 6e période peut contribuer aux succès scolaires des élèves.

«Les arts et les sports ont façonné mon parcours d’étudiant. J’ai toujours eu besoin de ces activités pour canaliser mon trop-plein d’énergie et ma créativité afin d’être un meilleur étudiant dans les matières plus traditionnelles.

«La littérature démontre que les jeunes qui font des arts au moins une fois par semaine ont quatre fois moins de chances de décrocher. Les jeunes qui font du sport ont tellement plus de chances de s’accrocher à l’école. On s’est dit : soyons visionnaires et mettons les deux sur un pied d’égalité», a-t-il expliqué lors d’un entretien.

Forte demande

À ce jour, les écoles notent un fort taux de présence de 87% lors des 12 semaines sur lesquelles le programme s’échelonne.

«Ça démontre à quel point il y avait un besoin. Ça enlève aussi beaucoup la notion de jugement entre les bulles sportives et artistiques parce que tout le monde est curieux et se retrouve au même niveau. Notre but n’est pas de former les grands artistes de demain ou les prochains olympiens, mais d’apporter un équilibre qui accroche les jeunes à l’école», a-t-il noté.

De bonnes répercussions

Pas moins de 70 employés de la Fondation LDT sont sur le terrain pour amasser des fonds et mettre en œuvre le programme qui apporte déjà ses bénéfices.

«Les gens sentent qu’on contribue à un projet qui a des répercussions directes dans leur foyer le soir après l’école. C’est tout ça qu’on célébrait aujourd’hui. Florence et moi, on essaie d’aller sur place le plus souvent possible. C’est la récompense quand on voit tous ces jeunes ouverts et à l’écoute», a dit Duvernay-Tardif.

En plus d’être présent dans la Beauce, le programme de la 6e période a au préalable été déployé à Québec, Trois-Rivières, Montréal, Laval, Drummondville et dans la Montérégie.