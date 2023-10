L’effet Taylor Swift: le dernier match des Chiefs a été le plus regardé depuis le Super Bowl

Il y a des preuves à l’effet que les fidèles de Taylor Swift sont en train de prendre d’assaut la NFL. Le match de dimanche soir entre les Chiefs de Kansas City et les Jets de New York, auquel la reine de la pop assistait, a attiré une moyenne de 27 millions de téléspectateurs aux États-Unis, soit le plus haut total depuis le dernier Super Bowl.

Les chiffres diffusés par le réseau NBC ne mentent pas, avec des pointes de plus de 29,4 millions de téléspectateurs. Il faut savoir qu’habituellement, les duels les plus courus le dimanche rejoignent un auditoire de 20 à 25 millions de personnes.

La relation entre l’ailier rapproché Travis Kelce et Swift soulève véritablement les passions des Swifties, surnom donné aux admirateurs de la star.

Question de mise en contexte, la finale de la NBA, au printemps dernier, avait aimanté 11,6 millions de téléspectateurs. Dans le baseball majeur, les différents matchs de la finale ont rejoint entre 11 et 15 millions. Et la Ligue nationale de hockey? Le circuit Bettman fait figure de parent pauvre avec ses 2,6 millions en moyenne pour la finale de la coupe Stanley.

Les jeunes dames séduites

Getty Images via AFP

Fait encore plus notoire pour démontrer que l’effet Taylor Swift balaie les matchs des Chiefs, le jeune public féminin que la NFL cherche désespérément à charmer semble plus que jamais au rendez-vous.

Le match aurait amené une augmentation de l’auditoire féminin de 53% chez les adolescentes de 12-17 ans, de 24% chez les jeunes adultes de 18-24 ans et de 34% chez les 35 ans et plus.

Des prix qui explosent

Getty Images via AFP

Difficile d’imaginer que la simple présence de Swift dans une loge isolée d’un stade fasse courir les masses, mais il semble bien que ce soit le cas.

La plate-forme de revente de billets Stubhub a observé une augmentation des prix de l’ordre de 175% entre la première présence de Swift dans une loge au match des Chiefs face aux Bears le 24 septembre et son passage à New York une semaine plus tard.

Pour le prochain match des Chiefs, face aux Vikings à Minneapolis dimanche, les prix seraient à la hausse de 121%. La présence de la chanteuse n’est toutefois pas confirmée.

Même si la notoriété de l’excellent ailier rapproché Travis Kelce était déjà faite, rappelons que les ventes de son chandail orné du numéro 87 ont aussi explosé de 400% selon Front Office Sports. Son podcast New Heights, enregistré avec son frère Jason, est soudainement propulsé au premier rang des écoutes chez Apple.

Enfin, depuis que les deux prétendus tourtereaux ont été aperçus ensemble, le compte Instagram de monsieur s’est enrichi d’un million d’abonnés.