LNH : Thatcher Demko se dit complètement guéri

Le gardien des Canucks de Vancouver Thatcher Demko pourrait représenter une carte cachée pour certains poolers s’il demeure en santé cette année, lui qui a été limité à seulement 32 parties en 2022-2023 à cause d’une sérieuse blessure à l’aine.

Tenu à l’écart du jeu pendant presque trois mois, il a profité de beaucoup de temps pour se renforcer mentalement, ce qui pourrait lui rendre service à long terme.

• À lire aussi: Les Sénateurs gâchent la soirée de Sidney Crosby

• À lire aussi: Fin de la saga Trevor Zegras

• À lire aussi: Les partisans des Rangers en colère contre Alexis Lafrenière

«C’était la première fois que je me blessais aussi sérieusement, a-t-il confié au balado Frankly Speaking. Je n’avais jamais été à l’écart du jeu en plein milieu de la saison et eu autant de temps de réadaptation pour ensuite revenir au jeu et devoir retrouver mes repères. C’était une nouvelle expérience pour moi qui m’a permis de forger mon caractère.»

Après le choc d’apprendre qu’il serait absent pour une longue période, Demko a réalisé le côté positif que cette pause pourrait avoir sur lui.

«J’ai rapidement réalisé que j’avais beaucoup de temps pour réfléchir et travailler sur ma physiologie, ma biologie, le côté mental, pas mal tout, en fait», avait-il mentionné à la chaîne Sportsnet peu après son retour au jeu la saison dernière.

Saison difficile à Vancouver

Avant sa blessure, l’Américain ne présentait cependant pas des chiffres dignes d’un gardien ayant terminé au septième rang pour l’obtention du trophée Vézina la saison précédente. Selon le site thescore.com, entre le 12 octobre et le 1er décembre, le cerbère n’a présenté qu’un maigre taux d’efficacité de ,833 et une moyenne de buts alloués de 3,93 en 15 parties, conservant une fiche de 3-10-2.

Son retour à la suite de sa blessure fut plus convaincant. Entre le 27 février et le 11 avril, il a présenté un taux de ,918 et une moyenne de 2,52 en 17 matchs, ce qui lui a valu un dossier de 11-4-2.

«Je me sens vraiment mieux maintenant, a affirmé Demko. Si je peux revenir après cela, je peux surmonter n’importe quelle épreuve. Je me sens vraiment bien.»

Avouant avoir aimé son jeu en fin de saison, le gardien a maintenant un objectif en vue pour la saison 2022-2023 : participer aux séries.

Les Canucks de Vancouver ont connu une autre saison difficile l’an dernier, terminant au sixième échelon de la section Pacifique avec une fiche de 38-37-7. Leur dernière présence en éliminatoires remonte à 2020, où ils avaient été vaincus en deuxième ronde par les Golden Knights de Vegas.

À voir aussi :