Louis Garneau a vendu l’immeuble de son siège social

L’homme d’affaires Louis Garneau vient de vendre l’immeuble du siège social de l’entreprise qui porte son nom, à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Non sans un pincement au cœur, l’ancien cycliste de 65 ans a conclu la transaction immobilière au cours des derniers jours. Louis Garneau Sports ne quitte pas pour autant l’usine située au 30 rue des Grands-Lacs puisqu’elle restera locataire du bâtiment. Une centaine de personnes y travaillent encore.

ANNIE T. ROUSSEL/JOURNAL

« C’est comme vendre ta maison mais je détiens beaucoup d’autres bâtisses. On a signé à long terme. C’est une pratique très utilisée par les compagnies américaines que de louer. Je n’ai pas 30 ans et on a eu un méchant prix. Déménager, je n’aurais pas accepté », explique M. Garneau, qui avait fondé sa compagnie en 1983 dans le garage de son père.

Le bâtiment industriel a été vendu au coût de 13,1 M $ au promoteur immobilier de 29 ans Henry Zavriyev, souvent dépeint dans les dernières années comme le champion de la rénoviction de personnes âgées. Le montant du droit de mutation est de 310 843 $.

Depuis 1988

En 1988, Louis Garneau avait déménagé pour la seconde fois son équipe à Saint-Augustin-de-Desmaures. Le bâtiment a été agrandi en 1993, puis à nouveau en 1999.

« Ma première usine avait coûté un million de dollars. C’était super grand et je me disais ça va être mon château ou mon tombeau ! En affaires, c’est comme en vélo. Ça passe ou ça casse », se rappelle-t-il.

Depuis la fin de la production de vêtements et le départ des dernières couturières, l’immeuble sert notamment de centre de distribution mais le bureau du fondateur y est toujours.

Propriétaire depuis 25 ans de la maison François-Xavier Garneau, Louis Garneau a aussi vendu récemment cet immeuble classé patrimonial à Pierre Karl Péladeau.

Courte réflexion

« Les gens me demandent si ça me fait quelque chose. J’arrive à une période de ma vie où je suis un peu plus détaché. L’important c’est que la business continue et ça roule bien. Sur le coup, je voulais y penser mais si c’est bon pour l’entreprise, je suis d’accord. La vie, c’est le mouvement. Je vis bien avec ça. Quand le bail va finir, je vais être vieux en maudit », ajoute Louis Garneau.

Depuis une descente aux enfers en plein début de pandémie, ce dernier travaille étroitement avec la Corporation financière Champlain.

Jean-Marc Jahoo est toujours le pdg de Louis Garneau Sports, alors que lui se consacre surtout au design et au développement. En insistant un peu, on apprend qu’il n’est plus majoritaire dans l’actionnariat de son entreprise.

Après une année record en 2022, l’industrie connaît un certain ralentissement actuellement même si la popularité du vélo électrique se poursuit.

Des projets

« Toute l’industrie du vélo a très bien performée. On avait le vent le dos et cette année, c’est une année ordinaire. Partout, le marché mondial est pris avec un surplus de stock. Il y a des ventes partout et on vit la même chose. »

Louis Garneau ne souhaite pas prendre sa retraite mais l’idée de s’inscrire à la Bourse de Toronto semble désormais avoir du plomb dans l’aile. « Je vais manquer de temps dans ma carrière », termine-t-il.

À Québec, Henry Zavriyev a déjà acheté la résidence pour aînés (RPA) Seigneurie de Salaberry, dans Saint-Jean-Baptiste. En 2022, on le disait propriétaire de plus de 1000 logements locatifs à Montréal. Pourquoi achète-t-il un bâtiment commercial ? Il n’a pas été possible de lui parler pour le moment.