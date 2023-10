Marie-Josée Lord se joint à Mario Pelchat et Patrick Bruel dans le spectacle de Noël «Parapapam»

La soprano Marie-Josée Lord se joint à Patrick Bruel, Mario Pelchat et Vladimir Kornéev pour chanter Noël dans le spectacle Parapapam qui sera présenté à Montréal en décembre prochain.

L’ambiance était à la fête mardi matin lors de la répétition-conférence de presse de Parapapam. Sapins, décorations scintillantes et bûches de Noël évoquaient le temps des Fêtes, le tout sublimé par des extraits de pièces emblématiques de Noël qui feront partie de ces grands concerts.

Sarah-Émilie Nault, Le Journal de Montréal

Un Noël émouvant

Si Mario Pelchat a choisi d’interpréter la chanson Noël blanc, c’est en hommage à sa maman décédée à 77 ans en septembre 2019, dont il était très proche et qui était une amoureuse de Noël.

« Hier, en répétition, j’ai pleuré, mais j’ai réussi à la faire ce matin même si j’ai senti l’émotion monter. Je vais la chanter pour elle sur scène », confie le chanteur de 60 ans, les yeux remplis de larmes.

Le coach qui sera de retour à La Voix devait également chanter Minuit chrétien en solo, puis s’est ravisé après l’avoir tentée à trois voix en répétition. « Je trouve que nos trois univers s’allient bien », explique l’artiste qui dit assumer davantage son créneau pop avec les années.

L’interprète et producteur n’a que de bons mots pour Marie-Josée Lord avec qui il n’avait jusqu’ici encore jamais chanté en duo.

« C’est une fille que j’adore, une femme attachante et vraie qui, au-delà de sa voix magnifique, possède toutes les qualités humaines. Et quand elle chante, ça a l’air tellement facile (rires). C’est d’une telle puissance », dit celui qui reprend sa tournée célébrant ses 40 ans de carrière.

Sarah-Émilie Nault, Le Journal de Montréal

Une centaine de choristes et musiciens

Plus de 100 choristes et musiciens se retrouveront sur scène avec le quatuor d’artistes vedettes en décembre prochain. L’orchestre FILMharmonique sera dirigé par le jeune chef de 26 ans, Francis Choinière.

Absent pour cause de tournage de série télé en France, Patrick Bruel s’est adressé aux gens présents par vidéoconférence depuis Paris. L’interprète de Qui a le droit précise avoir hâte de chanter Noël, spécialement au Québec. Ce sera aussi la première fois qu’il partagera la scène avec son ami Mario Pelchat.

« Patrick Bruel et moi avons plusieurs points en commun. La famille, le vin, la philosophie du métier, on est producteurs tous les deux. On se rejoint à plein de niveaux », explique Mario Pelchat qui reprendra également sa tournée hommage à Aznavour écourté pendant la pandémie (le chanteur franco-arménien aurait eu 100 ans en 2024).

« Je me sens vraiment honorée de chanter avec Mario Pelchat, car je suis une groupie. C’est comme du miel au chocolat quand il chante », lance Marie-Josée Lord en riant.

Elle promet de sortir sa plus belle robe pour célébrer Noël sur scène, en étant aussi bien entourée.

« J’aime chanter Noël. Surtout avec un chœur de 100 personnes, ça donne une puissance et une prestance. Ça soulève les gens et je suis sûre que le public va pleurer », ajoute-t-elle.

Occupée, la cantatrice vient de mettre la dernière touche à son nouveau spectacle Les chants de mon pays ; un concert hommage aux paroliers, chanteurs et poètes québécois qui font partie de sa culture d’enfant adoptée d’Haïti au Québec.

Sarah-Émilie Nault, Le Journal de Montréal

– Les 5 concerts de Noël Parapapam seront présentés les 8, 9 et 10 décembre prochain à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.