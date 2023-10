Norlinder s’invite dans la course

TORONTO | Il y a toujours une surprise à un camp. Il y a une dizaine de jours, on n’aurait pas parié sur Mattias Norlinder. Mais après cinq matchs préparatoires, le Suédois est le plus susceptible de mêler les cartes.

Auteur d’un but en supériorité numérique face aux Maple Leafs, lundi, Norlinder a également accompli une bonne besogne à cinq contre cinq en compagnie de David Savard.

À forces égales, il a joué un peu plus de 16 minutes, mais il a passé plus de sept minutes sur la patinoire en même temps que le premier trio des Leafs, celui d’Auston Matthews avec Tyler Bertuzzi et Mitch Marner.

« C’est une très bonne occasion pour moi, a dit Norlinder dans le petit vestiaire de l’équipe adverse au Scotiabank Arena. Au début du camp, je trouvais ça un peu difficile de jouer en supériorité numérique. Je n’avais pas joué souvent en avantage numérique la saison dernière à Laval. Aujourd’hui [lundi], j’étais heureux de mon match, mais toute l’équipe jouait bien. »

À la ligne bleue, il y a présentement trois joueurs sur la touche avec Mike Matheson, Gustav Lindström et Chris Wideman. Si Matheson devrait renouer avec l’action sous peu, ce n’est pas le cas pour Wideman.

Des décisions difficiles

En mêlée de presse après la rencontre, Martin St-Louis a reconnu que Norlinder plaçait de la pression sur l’organisation avec son jeu.

« Je dirais que oui. C’est le but pour chaque joueur. Quand tu as des décisions difficiles, c’est toujours une bonne chose. Ça veut dire que le groupe est fort. »

« J’ai aimé comment il a joué, a enchaîné l’entraîneur-chef du CH. Il a joué avec beaucoup de confiance et de bonnes touches. C’est un joueur intelligent. »

L’offensive du numéro 26

Johnathan Kovacevic a donné le ton à cette remontée en marquant le troisième but des siens. Le numéro 26 a terminé sa soirée avec un but et une passe. Depuis le début du camp, l’Ontarien n’hésite pas à se porter à l’attaque.

« Oui, je veux devenir un peu plus offensif, a répliqué Kovacevic. Au hockey, tu as toujours besoin de t’améliorer et le jeu change toujours. Maintenant, l’offensive se génère avec les cinq joueurs sur la patinoire. Il n’y a plus de défenseur qui s’occupe uniquement dans leur territoire. J’ai travaillé sur cet aspect [offensif] durant l’été. »