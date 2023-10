On n’a pas fini de suer: le mercure près des seuils historiques à Québec

La région de Québec a flirté mardi avec des seuils historiques de chaleur, alors que la province connaît un épisode de températures estivales « loin de l’ordinaire », voire « anormal », qui va persister jusqu’à jeudi.

Le mercure a atteint 24,7 °C avec un indice humidex de 31 en après-midi à l’aéroport Jean-Lesage, détrônant le record de température maximale de cette station pour un 3 octobre, soit 24,5 °C, datant de 2005.

C’est également à un cheveu du record sur le territoire la ville de Québec : 25 °C en 1891. Ce dernier avait été enregistré à une station située sur les plaines d’Abraham, qui n’existe plus.

Selon Simon Legault, météorologue à Environnement Canada, une masse d’air chaude et humide venant des États-Unis s’est maintenant bien installée sur la province, particulièrement dans le sud et dans l’ouest.

Les températures pourraient encore légèrement grimper mercredi.

« Disons qu’on va maintenir des niveaux aussi élevés de grande chaleur et d’humidité pour les deux prochains jours [mercredi et jeudi, NDLR] », résume-t-il.

« Extrêmement rare »

Mardi après-midi, le point chaud de la province était à Maniwaki, en Outaouais. Il faisait 30,1 °C.

« C’est extrêmement rare qu’on ait des 30 degrés en octobre. Je n’ai pas vu [ça] depuis 1937, un 30 degrés au Québec. »

Des records de température ont également été fracassés en Abitibi, en Outaouais et dans le grand Montréal.

« En battant des records, on voit qu’on atteint des niveaux qu’on n’a jamais vus, donc il y a un caractère exceptionnel », souligne le météorologue.

Et même si on passe près d’un record sans le battre, « ça reste très loin de l’ordinaire », fait-il remarquer.

« On voit vraiment une période anormale de température. [Quand] on se met de la crème puis qu’on va aux pommes [ou qu’on ramasse] les feuilles en gougounes... C’est un peu montrer l’anormal de la situation », lance-t-il.

Mercredi

À Québec, on surveillera encore de près le thermomètre, mercredi. Le record à battre, pour un 4 octobre, est de 24,8 °C, enregistré également en 2005.

Environnement Canada prédit 26 °C avec un indice humidex de 31, comparativement à 24 °C, selon les prévisions de MétéoMédia.

Par ailleurs, le phénomène est « un peu moins fort » sur la Côte-Nord et en Gaspésie, selon Simon Legault, bien que là aussi on note des températures plus élevées qu’à l’habitude.

C’est un anticyclone, un système de haute pression associé à du beau temps, qu’il faut remercier pour ces températures estivales.

« C’est un peu le portrait qu’on a dans l’été quand on a des vagues de chaleur. Là, c’est un petit peu moins chaud, mais c’est le même phénomène qui nous envoie cette chaleur-là », explique Simon Legault.

On devrait par contre vivre un difficile retour à la réalité durant la fin de semaine, puisque fraîcheur et grisaille sont au programme.