Où est donc passé le Québec qu’on s’était tous promis?

Question quiz : qui a dit ceci ? « Les gens, ils ne nous appellent pas au bureau de comté pour nous parler du mode de scrutin, ils nous appellent pour dire qu'ils n'ont pas de places en garderie, qu'ils n'ont pas de médecin de famille, que leur école fait dur, puis qu'il manque de places, puis qu'il y a du trafic sur la route, puis que l'épicerie coûte cher. C'est ça qu'ils nous disent. »

Serait-ce le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon ? Le co-porte-parole solidaire Gabriel Nadeau-Dubois ? Eh non. C’est bel et bien la ministre caquiste des Transports, Geneviève Guilbault.

Parce que ce constat vient d’une vice-première ministre et qu’il est peu flatteur pour son propre gouvernement, avouons que sa lucidité étonne.

D’autant plus qu’elle l’a fait vendredi durant une interpellation du chef du PQ portant sur « les promesses non tenues du gouvernement caquiste depuis son élection ». Ça ne s’invente pas.

Volontairement ou non, il n’en reste pas moins que Mme Guilbault a mis le doigt sur un gros bobo. Celui d’un Québec dont les services publics craquent de partout.

La Révolution tranquille nous avait pourtant livré un État moderne, humaniste, équitable et ouvert sur le monde. Où est donc passé le Québec qu’on s’était tous enfin promis ?

De nos jours, des citoyens se sentent largués par un système hyper bureaucratisé plus occupé à se protéger qu’à prendre soin des gens.

À preuve : pas un jour ne passe sans qu’une énième histoire de services publics détraqués, et souvent déshumanisés, ne fasse les manchettes.

Crise du logement et itinérance

Lundi seulement, on rapportait que des milliers de logements sociaux sont en attente depuis dix ans. Que des banques alimentaires débordées refusent des gens pour la première fois en 37 ans.

Qu’il faut plus de 600 jours pour avoir une place en CHSLD et que le pire est à venir. Etc.

Sans compter le manque routinier d’accès à un médecin. Des services nettement insuffisants pour les personnes handicapées. Des urgences aux temps d’attente inhumains.

Malgré une commission d’enquête, une DPJ encore dysfonctionnelle. Des écoles, hôpitaux et CHSLD vétustes. Des milliers de proches aidantes et aidants épuisés.

Le réseau scolaire est aussi le plus inégalitaire au Canada. La montée du privé lucratif en santé inquiète. Plus de 70 % du temps des employés en soins à domicile est passé dans la paperasse ou sur la route.

La crise du logement empire. L’itinérance explose. À travers le Québec, plus de 10 000 personnes sont sans domicile fixe, dont plus de 3 000 femmes.

Couchée seule dans un abribus

Jeudi soir, dans un abribus du chic Plateau Mont-Royal, j’ai vu une femme itinérante, toute seule. Elle dormait par terre. Sa seule source de chaleur était une couverture de bébé du Dollarama. On est rendu où comme société ?

Bref, c’est comme si le Québec était devenu une immense salle d’attente pour citoyens désemparés. Notre devise nationale n’est plus « Je me souviens », c’est « J’attends encore sur la liste d’attente ».

Pendant ce temps, on nous parle de fierté...

Rien de cela n’est évidemment de génération spontanée sous la CAQ. Sauf pour quelques rares bons coups, dont la création des CPE, depuis le dernier référendum, les gouvernements ont tous affaibli les services publics.

Le vrai problème, politique et social, est que sauf exceptions, la situation, au lieu de prendre du mieux, continue de se détériorer.