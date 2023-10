Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 4 octobre qui valent le détour.

Baseball : Rangers du Texas c. Rays de Tampa Bay

Place au deuxième et possiblement le dernier affrontement de la série deux de trois entre les Rangers et les Rays. Le club texan a triomphé du premier duel au compte de 4 à 0 mardi. Ce dernier a aussi remporté quatre des six matchs entre les deux équipes en saison régulière cette année. Malgré tout cela, les Rangers sont les négligés.

Prédiction : Victoire des Rangers – 2,30

Tennis : Jannik Sinner c. Daniil Medvedev

L’Italien Jannik Sinner a causé une énorme surprise en battant Carlos Alcaraz en demi-finale du tournoi de Pékin. Il a maintenant rendez-vous avec le Russe Daniil Medvedev en finale. Si le passé est garant de l’avenir, Medvedev sera le champion de l’événement chinois. L’athlète de 27 ans a remporté 100% de ses affrontements contre Sinner. Les deux joueurs se sont mesurés l’un à l’autre à six reprises.

Prédiction : Victoire de Daniil Medvedev – 1,55

Hockey : le KooKoo de Kouvola c. les Pelicans de Lahti

Dans la SM-liiga, la meilleure ligue de hockey finlandaise, deux des équipes qui ont le plus de difficultés à aligner des victoires. À leurs neuf derniers matchs, les Pelicans ont inscrit au moins trois buts dans une partie seulement deux fois et ils ont été blanchis à trois reprises. Le Kookoo touche plus régulièrement le fond du filet, mais n’est pas le favori des preneurs aux livres. Pourtant, le club de Kouvola a remporté le dernier affrontement entre les deux équipes.

Prédiction : Victoire du KooKoo de Kouvola – 2,20