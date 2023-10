Payer moins d’intérêts sur votre marge de crédit hypothécaire, c’est possible

Pour contracter un emprunt, il faut aujourd'hui rencontrer un conseiller de l’institution financière pour exposer son projet et effectuer une demande, recourir au service d’un évaluateur pour déterminer la valeur marchande de la maison, attendre l’approbation de la demande et enfin, si tout va bien, signer une nouvelle entente hypothécaire chez le notaire. Longue et coûteuse, cette démarche.

Heureusement, la marge de crédit hypothécaire simplifie tout ça. C’est pourquoi, de nos jours, plus du tiers de ceux et celles qui négocient un emprunt hypothécaire l’assortissent d’une marge de crédit.

Écoutez l'entrevue économie avec Damien Charbonneau, chef des opérations chez Nesto via QUB radio :

Marge/valeur

Une institution financière peut octroyer une marge de crédit hypothécaire allant jusqu'à 65 % de la valeur de la maison. Si une hypothèque est également en place, le cumul ne doit pas excéder 80 % de cette valeur. Ce capital est accessible sans avoir à justifier son utilisation. Ainsi, pour une maison de 400 000 $ dont le solde hypothécaire est de 100 000 $, la marge s’élèverait à :

400 000 $ x 80 % = 320 000 $ - 100 000 $ = 220 000 $ disponibles

Les conditions :

Bonne cote de crédit

Preuve de revenu suffisant et stable

Niveau d’endettement selon le revenu

Fonctionnement dynamique

Lors du remboursement d'une mensualité hypothécaire, notre paiement se divise entre une portion d'intérêt et une portion de capital. Avec certaines marges de crédit proposées par les institutions financières, le capital remboursé redevient accessible. Cependant, cela n'est pas systématique pour toutes les marges hypothécaires. Par exemple, une mensualité de 1000 $ comprenant :

400 $ d’intérêt

600 $ de capital

Une fois le paiement de la mensualité effectué, le 600 $ de capital remboursé pourrait redevenir à nouveau accessible dans la marge de crédit hypothécaire.

Augmentation de la valeur

Avec les années, la valeur marchande de la maison augmente, mais cela ne se répercute pas automatiquement sur la marge. Pour que celle-ci suive cette courbe ascendante, une nouvelle démarche de financement s’impose.

Quel est le taux de la marge ?

Son taux est plus élevé que celui du prêt hypothécaire qui est basé sur le taux préférentiel, mais moindre que le taux du prêt personnel et celui des cartes de crédit. Par exemple, en date du 20 septembre 2023 :

Le taux de la marge est-il négociable ?

Nous avons contacté Desjardins à ce sujet. Voici sa réponse.

« La fixation de l’écart au taux préférentiel tient compte du niveau et de la qualité de la relation d’affaires du membre avec Desjardins. »

Dans une certaine mesure, le taux de la marge peut donc se négocier selon la relation entre l’emprunteur et l’institution financière. Bon à savoir !

Doit-on rembourser des montants minimums mensuels ?

La nécessité de procéder à un paiement minimum mensuel dépend des institutions. Cependant, la majorité des banques requièrent au moins le paiement des intérêts.

Conclusion

La marge de crédit hypothécaire permet l’accessibilité à des sommes considérables. De là son inconvénient pour un individu qui ne regarde pas à la dépense. Elle requiert donc une certaine autodiscipline. Mais de façon générale, elle présente plus d’avantages que d’inconvénients. Elle permet aussi aux gens qui veulent investir en immobilier d'utiliser la marge de crédit comme mise de fonds pour acheter un chalet locatif ou un immeuble à revenus.

Conseils

Vérifier les conditions applicables dans plusieurs institutions financières. Respecter les échéances dans le remboursement des comptes et des prêts afin d’établir une bonne cote de crédit. Évitez d'utiliser votre marge de crédit pour des dépenses courantes ou impulsives. Assurez-vous que son utilisation sert des objectifs à long terme comme des investissements ou des améliorations majeures de la maison. N'oubliez pas que la marge de crédit hypothécaire est garantie par votre maison. En cas de non-paiement, vous risquez de perdre votre propriété.