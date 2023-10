Une journée historique signée Édouard Julien

Inséré au premier rang de la formation offensive des Twins du Minnesota pour le match initial de la série face aux Blue Jays de Toronto, mardi, Édouard Julien marque l’histoire du baseball au Québec.

Non seulement aucun Québécois avant lui n’a occupé un tel rôle à l’attaque dans l’histoire des éliminatoires du baseball majeur, mais Julien doit logiquement devenir le quatrième joueur ayant grandi dans la Belle Province à participer à une partie des séries, après Éric Gagné, Russell Martin et Abraham Toro.

Vladimir Guerrero fils, qui est né à Montréal, pourrait aussi être comptabilisé parmi les joueurs d’ici, même s’il a surtout assuré son développement en République dominicaine. Chose certaine, les Québécois ayant joué dans les séries du baseball majeur se comptent toujours sur les doigts d’une seule main et Julien en fait maintenant partie.

Une année folle

Peu importe l’issue de cette série entre les Twins et les Jays, Julien, 24 ans, doit compléter ce mois-ci une année complètement folle. Il y a eu ses exploits avec l’équipe canadienne à la Classique mondiale, en mars, puis des débuts fulgurants dans le baseball majeur, le mois suivant, où il aura visité le Yankee Stadium, à New York, et le Fenway Park, à Boston, pour ses deux premières séries sur la route.

«C’est une année plutôt unique, certainement, a d'ailleurs convenu Julien, dans une entrevue accordée au réseau Sportsnet en marge de cette série face aux Blue Jays. De représenter mon pays à la Classique mondiale de baseball et maintenant d’avoir une chance de battre la seule équipe canadienne [en éliminatoires], c’est assez cool. En espérant que nous l’emporterons!»

Contre le club de son enfance

Pour ses premiers pas dans les éliminatoires, il aurait été difficile pour Julien d’espérer un meilleur affrontement que celui face aux Blue Jays, un club qu’il a suivi durant son enfance et son adolescence. Né en avril 1999, Julien n’avait effectivement que 5 ans lorsque les Expos de Montréal ont joué leur dernière partie. Il a davantage admiré les Jays, avec lesquels Martin a notamment évolué de 2015 à 2018.

Avant Julien, Toro avait été le plus récent joueur originaire de la Belle Province à prendre part à une partie éliminatoire de la meilleure ligue de baseball au monde, en 2020, avec les Astros de Houston. De manière plus significative, Martin -oui, on sait qu’il est né en Ontario, mais il a grandi au Québec- a disputé un total de 58 rencontres des séries, dont 17 avec les Blue Jays. Gagné a pour sa part participé à neuf matchs éliminatoires, remportant au passage la Série mondiale avec les Red Sox de Boston, en 2007.