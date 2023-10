[VIDÉO] Affrontements entre manifestants autour de nouvelles pistes cyclables à Montréal

Le conseil d’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension se tient dans une ambiance tendue mardi soir, alors que des manifestants pour et contre de nouvelles pistes cyclables s’affrontent devant la mairie.

«On veut notre stationnement! We want our parking»!, scandaient plus d’une centaine manifestants, pendant que des dizaines d’autres en faveur des futurs axes pour les vélos étaient venus contre-manifester.

Plusieurs projets de pistes cyclables dans les quartiers Saint-Michel et Parc-Extension ont retiré des centaines de places de stationnement ou sont en voie de le faire.

Certains manifestants qui s’affrontaient en sont presque venus aux coups, forçant les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à intervenir et à séparer les groupes de protestataires.

Le conseil d’arrondissement doit débuter à 18h.

