Violences armées: trois suspects arrêtés à Québec

Des individus qui auraient menacé les occupants d’un domicile de Québec, dimanche, ont été appréhendés par les autorités avec plusieurs armes en leur possession.

L’enquête a débuté dimanche, lorsque « des individus armés et cagoulés » se sont présentés à une adresse dans le quartier Saint-Sauveur.

Lundi après-midi, moins de 24 heures plus tard, deux hommes et une femme, âgés entre 22 et 36 ans, ont été arrêtés par le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Les policiers ont d’ailleurs mis la maison sur un pistolet 44 magnum chargé, un pistolet 9mm chargé, un silence et plus de 20 000$ en argent liquide lors de perquisitions dans le secteur de L’Ancienne-Lorette.

Ces derniers ont également un véhicule d’une valeur d’environ 30 000$ et un véhicule d’une valeur de 13 000$ comme biens infractionnels.